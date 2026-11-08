به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم بزرگداشت روز ملی محیط‌بان، سردار رضا رستگار مشاور انتظامی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، از پیگیری مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات با هدف بهبود شرایط شغلی، معیشتی و حفاظتی محیط‌بانان خبر داد.

رستگار با اشاره به اهمیت آموزش و تربیت نیروهای متخصص، از پیگیری راه‌اندازی مدرسه محیط‌بانی در استان سمنان با همکاری آموزش و پرورش خبر داد و ابراز امیدواری کرد این استان نیز به جمع استان‌های برخوردار از این ظرفیت آموزشی بپیوندد.

وی بهبود وضعیت معیشتی، افزایش فوق‌العاده قضایی و پیگیری افزایش مبلغ اضافه‌کاری محیط‌بانان را از جمله برنامه‌های در دست پیگیری سازمان عنوان کرد و افزود: ارتقای جایگاه شغلی محیط‌بانان و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت آنان در مسئولیت‌های کارشناسی، مدیریتی و فرماندهی نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی در مناطق حفاظت‌شده، به وضعیت پاسگاه‌های محیط‌بانی استان سمنان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۴ پاسگاه محیط‌بانی استان، ۱۶ پاسگاه فعال و هشت پاسگاه فاقد نیروی انسانی است که فعال‌سازی این پاسگاه‌ها با جذب نیروهای جدید، به‌ویژه جوانان بومی، در دستور کار قرار دارد.

وی هوشمندسازی فرآیندهای حفاظتی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق دارای خلأ مخابراتی، تأمین دوربین‌های ثبت و ضبط وقایع و تقویت تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان را از دیگر اولویت‌های یگان حفاظت برشمرد.

رستگار همچنین از پیگیری اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و تقویت حمایت‌های قانونی و قضایی از محیط‌بانان خبر داد و بر ضرورت تسهیل فرآیند احراز شهادت و جانبازی این نیروها تأکید کرد.

مشاور انتظامی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های تخصصی محیط‌بانان را از الزامات انجام موفق مأموریت‌های حفاظتی دانست و آموزش مستمر، آشنایی با قوانین و مقررات، رعایت نظم و انضباط سازمانی و حفظ و نگهداری تجهیزات و ادوات حفاظتی را مورد تأکید قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت جوامع محلی و توسعه ظرفیت همیاران محیط‌بان را از ضرورت‌های حفاظت مؤثر از عرصه‌های طبیعی عنوان کرد و بر تسهیل فرآیند جذب همیاران، دریافت تأییدیه‌های لازم و فراهم‌سازی حمایت‌های بیمه‌ای از آنان تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان، تکریم خانواده، رعایت حقوق ارباب‌رجوع و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها را از دیگر انتظارات خود از مجموعه یگان حفاظت دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارتقای امنیت، انگیزه و توان عملیاتی محیط‌بانان تأکید کرد.

همچنین در این نشست از محیط‌بانان نمونه و تلاشگران برتر عرصه حفاظت از محیط زیست، به پاس خدمات و تلاش‌های ارزشمندشان در صیانت از طبیعت و تنوع زیستی، تجلیل به عمل آمد.

در این آیین، از محیط‌بانان نمونه استانی و محیط‌بانانی که از استان سمنان به عنوان محیط‌بان منتخب کشوری در سال گذشته و سال جاری، انتخاب شده بودند، به پاس تلاش‌های خالصانه، تعهد مثال‌زدنی و خدمات ارزشمند آنان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش، با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی شد.

در ادامه، از رؤسا و کارشناسان برتر حوزه‌های مختلف حفاظت محیط زیست استان، به پاس عملکرد مؤثر، مسئولیت‌پذیری و تلاش‌های تخصصی در پیشبرد اهداف حفاظتی، تقدیر به عمل آمد.