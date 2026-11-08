به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته این سازمان، چنین اقدامی گامی مهم در راستای کاهش خطرات اغفال آنلاین به شمار می‌رود.

ویژگی «یافتن دوستان» (Find Friends) به کاربران کمک می‌کند افراد جدید را در این پلتفرم پیدا کنند. آفکام (Ofcom) اعلام کرد این اقدام، برقراری تماس افراد غریبه با کودکان را در این شبکه اشتراک‌گذاری عکس دشوارتر می‌کند. اسنپ‌چت یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین سرویس‌های آنلاین مورداستفاده کودکان در انگلیس است.

رگولاتور رسانه‌ای انگلیس در ماه مه اعلام کرد ۳۲ درصد از کودکان ۸ تا ۱۲ ساله در انگلیس از اسنپ‌چت استفاده می‌کنند؛ حال آنکه حداقل سن مجاز برای ورود به این پلتفرم ۱۳ سال است. اولیور گریفیث، مدیر گروه ایمنی آنلاین آفکام، اعلام کرد این تغییر باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد و این رگولاتور، راه‌اندازی قابلیت حفاظتی جدید در اسنپ‌چت را در ماه جاری میلادی رصد می‌کند.

اسنپ‌چت در ماه مه متعهد شد این تغییر را انجام دهد و اخیراً نیز به این سازمان اعلام کرده بود قابلیت‌های مؤثر کنترل سن برای افراد زیر ۱۸ سال تا پیش از پایان سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد.

سخنگوی اسنپ‌چت اعلام کرد این پلتفرم به تقویت اقدامات حفاظتی ادامه می‌دهد؛ زیرا ریسک‌ها هم‌زمان با تحولات تغییر می‌کنند. همچنین این شرکت همکاری سازنده‌ای با آفکام، کارشناسان ایمنی، خانواده‌ها و جوانان دارد تا تضمین کند این پلتفرم مکانی امن برای برقراری ارتباط است.

این در حالی است که از مدت‌ها پیش نگرانی‌هایی درباره اغفال آنلاین کودکان در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.