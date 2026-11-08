به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال گسترده و چشمگیر طراحان، هنرمندان و فعالان زیست‌بوم مد و لباس کشور از چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر و با توجه به درخواست‌های مکرر مخاطبان و دبیرخانه‌های استانی، مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در این رویداد تا روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

این تصمیم با هدف فراهم آوردن فرصت عادلانه برای حضور و مشارکت علاقه‌مندان و پاسخ‌گویی به درخواست‌های دریافت‌شده از سراسر کشور اتخاذ شده است.

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت گسترده فعالان این حوزه، از همه متقاضیان دعوت می‌کند با بهره‌گیری از فرصت تمدیدشده، فرایند ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود را در موعد مقرر تکمیل کنند.

همچنین به متقاضیان توصیه می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در فرصت باقی‌مانده نسبت به تکمیل مراحل اقدام کنند.