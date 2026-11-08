به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی صبح یکشنبه در نشست مدیران بهزیستی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی جدید در استان، بر ضرورت آمادگی پیشگیرانه و هماهنگی همه بخش‌های بهزیستی برای مدیریت پیامدهای احتمالی شرایط جوی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: احتمال اختلال در تردد، محدودیت دسترسی به برخی مناطق و دشواری تأمین نیازهای ضروری وجود دارد؛ از این‌رو، معاونت‌های تخصصی، ادارات بهزیستی شهرستان‌ها، مراکز تحت نظارت و واحدهای اجرایی باید با برنامه‌ریزی به‌موقع، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات بدون وقفه فراهم کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه جامعه هدف این سازمان در شرایط بحرانی نیازمند مراقبت و حمایت بیشتری است، افزود: شناسایی افراد در معرض آسیب، بررسی شرایط زندگی آنان و پیش‌بینی نیازهای احتمالی باید پیش از تشدید شرایط جوی انجام شود تا از بروز مشکلات و آسیب‌های ثانویه جلوگیری شود.

رحمانی با تأکید بر ضرورت نظارت ویژه بر مراکز شبانه‌روزی تصریح کرد: وضعیت مراکز نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروه‌های تحت پوشش باید به‌صورت مستمر بررسی شود و از تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تداوم فعالیت این مراکز اطمینان حاصل شود.

وی افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران نیازمند مراقبت مستمر، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های کم‌برخوردار و ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده را از گروه‌های دارای اولویت در برنامه‌های حمایتی عنوان کرد و گفت: باید برای دسترسی سریع این افراد به خدمات مورد نیاز، تمهیدات لازم پیش‌بینی شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین تأمین ذخایر ضروری را از الزامات آمادگی مراکز دانست و خاطرنشان کرد: موجودی مواد غذایی، دارو، اقلام بهداشتی، سوخت، تجهیزات گرمایشی و امکانات ارتباطی باید مورد ارزیابی قرار گیرد و کمبودهای احتمالی پیش از بروز اختلال در دسترسی و تردد برطرف شود.

رحمانی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای مناطق صعب‌العبور و نقاطی که احتمال قطع ارتباط یا محدودیت تردد در آنها وجود دارد، اظهار کرد: هماهنگی میان معاونت‌های تخصصی، ادارات شهرستانی، مدیران مراکز و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، نقش مهمی در پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای احتمالی دارد.

وی با بیان اینکه اعلام آمادگی به‌تنهایی کافی نیست، خواستار ارزیابی میدانی و دریافت گزارش‌های منظم از وضعیت مراکز و اقدامات انجام‌شده شد و افزود: کمبودها و موانع احتمالی باید به‌سرعت شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود تا مدیریت استان بتواند متناسب با شرایط، اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیرکل بهزیستی مازندران نیروی انسانی متعهد و مسئولیت‌پذیر را از ظرفیت‌های مهم این مجموعه در مدیریت شرایط اضطراری برشمرد و گفت: همکاری، همدلی و حضور مؤثر کارکنان و مدیران در کنار برنامه‌ریزی منسجم، زمینه کاهش مشکلات و استمرار خدمات را فراهم می‌کند؛ البته سلامت و ایمنی کارکنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه شرایط جوی نباید موجب توقف خدمات حمایتی شود، خاطرنشان کرد: اولویت بهزیستی در مواجهه با سامانه بارشی جدید، پیشگیری از آسیب، مراقبت مستمر و حفظ زنجیره خدمات‌رسانی به جامعه هدف است و تمامی ظرفیت‌های این مجموعه برای صیانت از جان، سلامت، امنیت و کرامت انسانی مددجویان به کار گرفته خواهد شد.