به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله سجادی‌فر، مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در فرودگاه بین‌المللی زاهدان مورد استقبال قرار می‌گیرد.

وی افزود: پس از انجام تشریفات نظامی و مراسم استقبال، پیکرهای مطهر شهدا از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه در برنامه‌های فرهنگی استان، از جمله تجمعات شبانه مردمی حضور خواهند داشت.

سجادی‌فر با اشاره به شعار «شهیدانه عهد می‌بندیم؛ فاطمی ادامه می‌دهیم» برای برنامه‌های کاروان شهدای گمنام در ایام فاطمیه ۱۴۰۵، گفت: آیین تشییع و بدرقه این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود و زمان و مکان دقیق مراسم متعاقباً از طریق کانال‌های رسمی کمیته مرکزی خادمین شهدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: پیکرهای مطهر این سه شهید پس از تشییع، در شهرستان‌های زاهدان و سراوان به خاک سپرده می‌شوند.

مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا سیستان‌وبلوچستان از مردم استان برای حضور در برنامه‌های استقبال، میزبانی و تشییع شهدای گمنام دعوت کرد.