به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بابایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن قهوه ایران، عنوان کرد: صنعت قهوه ایران در شرایط فعلی با وضعیتی دوگانه مواجه است؛ از یک سو، همچنان شاهد توسعه بازار و رشد مصرف قهوه هستیم و از سوی دیگر، چالش‌ها و آسیب‌های متعددی در زنجیره تامین این صنعت وجود دارد.

این مسئول صنفی با اشاره به چالش‌های تامین مواد اولیه اظهار کرد: دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، به طور کامل از طریق واردات تامین می‌شود و تولید داخلی در این بخش وجود ندارد. در شرایط فعلی، مشکلات ارزی و تحریم‌ها از یک سو و افزایش هزینه‌های واردات و حمل و نقل از سوی دیگر، تامین این ماده اولیه را با دشواری بیشتری همراه کرده است.

وی افزود: البته کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود نسبی بازار شده و بر فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه تاثیر گذاشته است.