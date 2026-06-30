۶۶ هزار تن برگ سبز چای خرید تضمینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد مطالبات چایکاران استان گیلان و مازندران تاکنون پرداخت شده است.
وی افزود: تاکنون یک هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان از پول چایکاران پرداخت شده و باقی نیز با تامین منابع مالی به تدریج به حساب آنان واریز خواهد شد.
وی با اشاره به روند خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، حدود ۶۶ هزار و ۲۶۶ تن برگ سبز چای از چایکاران به صورت تضمینی خریداری شده که ارزش آن بالغ بر دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است.
جهانساز ادامه داد: از مجموع برگ سبز خریداریشده، تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۹۱۰ تن چای خشک در کارخانههای فرآوری تولید شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع ارزش برگ سبز چای خریداریشده، حدود ۶۳۰ میلیارد تومان سهم دولت و مابقی سهم کارخانههای فرآوری چای است و به زودی تخصیصهای جدید از سهم دولت را نیز خواهیم داشت.
رئیس سازمان چای کشور گفت: کارخانههای فرآوری چای نیز تاکنون بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به سهم خود را پرداخت کردهاند و روند تسویه مطالبات چایکاران همچنان ادامه دارد.
وی درباره وضعیت بازار چای کشور نیز اذعان کرد: در حال حاضر نیاز سالانه بازار به چای خشک حدود ۷۰ هزار تن است، در حالی که در سالهای گذشته این میزان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برآورد میشد.
جهانساز تغییر الگوی مصرف را مهم ترین دلیل کاهش تقاضای چای دانست و افزود: افزایش مصرف انواع دمنوشهای گیاهی و همچنین قهوه، موجب کاهش سرانه مصرف چای در کشور شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از نیاز سالانه ۷۰ هزار تنی بازار، حدود ۲۰ هزار تن از طریق تولید داخلی تامین و مابقی از محل واردات تامین میشود.
جهانساز درباره شرایط جوی اخیر بر برگ سبز چای کشور گفت: بارندگیهای اخیر بر کمیت و کیفیت برگ سبز چای تاثیرگذار بوده است.
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