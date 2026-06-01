چای قاچاق، ناشی از کمبود آن در بازار است

شهریار داریانی، عضو هئیت‌مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به این که چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، به خبرنگار مهر، گفت: در بازار چای دو موضوع مطرح است؛ چای تنظیم بازار و وارداتی و دیگر چای کشت داخل که به دلیل حمایت از کشاورزان کشور، خرید حمایتی می‌شود.

وی افزود: تولیدات داخل حدود یک‌هشتم نیاز بازار کشور بوده ضمن این که بخشی از چای ایرانی صادر می‌شود.

وی با اشاره به آمار تولید چای در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: سال گذشته ۲۵ هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از ۱۵ هزار تن آن صادر شد. یعنی فقط ۱۰ هزار تن در داخل عرضه شد در حالی که مصرف سالانه کشور حدود ۱۰۰ هزار تن است.

وی تصریح کرد: البته این عدد، پیش از افزایش مصرف قهوه در کشور ۱۲۰ هزار تن در سال بود.

به گفته این مسئول صنفی، مصرف سرانه چای در ایران به ازای هر نفر یک کیلو و ۳۰۰ گرم است.

بازار صادراتی چای ایرانی

عضو هئیت‌مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور درباره بازار چای ایرانی گفت: اولین مقصد چای ایرانی، ترکیه است. دوسوم چای صادراتی کشور به ترکیه بوده و باقی به حدود ۱۷ کشور جهان صادر می‌شود.

وی درباره چرایی صادرات دوسوم چای به ترکیه، عنوان کرد: بعد مسافت بین ایران و ترکیه، یک دلیل این امر است؛ ضمن این که گرید چای ایرانی مانند چای ترکیه بوده و مردم ترکیه با طمع آن آشنا هستند.

وی با بیان این که چای ایران، ترکیه و گرجستان جز چای‌های سطح متوسط، در کیقیت و طعم در رتبه‌بندی جهانی است، تصریح کرد: قیمت چای با گرید متوسط یک دلار تا یک دلار و ۲۰ سنت است در حالی که چای صادراتی مرغوب در جهان بین ۶ تا ۷ دلار ارزش ریالی دارد.

وی با اشاره به کیفیت و قیمت چای گفت: کیفیت چای بیشتر تابع شرایط اقلیمی کشورها است.

این مسئول صنفی یادآور شد: سرزمین‌های چای‌خیر، زمستان کوتاهی دارند زیرا سرما برای بوته چای سم است. به عنوان مثال، سریلانکا به دلیل محیط مناسب و صاحب سبک، اغلب در ۱۲ ماه سال تولید دارد.

وی با اشاره به کشورهای تولیدکننده چای در جهان، اظهار کرد: ایران، سریلانکا، هندوستان و کنیا جز تولیدکنندگان چای جهان به شمار می‌روند؛ البته کنیا تولیدکننده جوان و نوظهوری است.

از پیش‌بینی تولید تا معضل قاچاق

داریانی درباره کشت چای در کشور گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود، در خوشبینانه‌ترین حالت تولید کشور ۳۰ هزار تن باشد که ۱۵ هزار تن آن صادر می‌شود.

وی در خصوص واردات هم عنوان کرد: واردات در حدود ۴ سال اخیر به دلیل مسائل ارزی و تحریم، روند کاهشی داشته است؛ بنابراین، امروز بازار پر از چای‌های قاچاق شده زیرا میزان چای کشور و واردات رسمی پاسخگو نیاز داخل نیست.

عضو هئیت‌مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، افزود: واردات چای باید بدون تصدیگری دولت مدیریت شود زیرا واردات با ارز آزاد جاذبه رانتی ندارد. واردکننده تنها زمانی مبادرت به واردات می‌کند که امکان فروش داشته باشد.

داریانی درباره مسیرهای واردات با توجه به شرایط کشور، گفت: شرایط واردات بسیار مبهم است. در حال حاضر به دنبال مسیرهای جایگزین هستیم اما این مسیرهای جایگزین هزینه را افزایش می‌دهد. بنابراین، گران شدن این محصول در بازار برای مصرف‌کننده امری اجتناب‌ناپذیر است.