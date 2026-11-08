نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو ناپایداری طی یکشنبه تا صبح سه‌شنبه همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود و یکشنبه به‌تدریج از مناطق غرب خراسان شمالی شاهد ورود سامانه بارشی و آغاز بارش خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: فعالیت این سامانه بارشی به صورت بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید، در نقاط مستعد با احتمال تگرگ و در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه و برای یکشنبه شب بارش باران و برف و دوشنبه شب بارش برف پیش‌بینی می‌شود. شدت فعالیت سامانه بارشی اغلب در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات استان برآورد می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی از بعدازظهر یکشنبه تا صبح چهارشنبه همراه با شمالی شدن جریانات و نفوذ توده هوای سرد، کاهش محسوس ۱۰ تا ۱۸ درجه‌ای دما را انتظار داریم و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه بام با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۷ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی در پایان گفت: در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، شیروان با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.