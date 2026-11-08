به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی ویژه آبان‌ماه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان از امروز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند یکی از حساب‌های بانکی خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلام‌شده در سامانه، به نام «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود کنند.

پس از انجام این فرایند، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir، نسبت به انتخاب دو اولویت از میان خودروهای عرضه‌شده اقدام کنند.

عرضه سه مدل تویوتا با افزایش قابل‌توجه قیمت

در این مرحله سه محصول تویوتا شامل فرانت‌لندر مدل ۲۰۲۶، کرولا کراس مدل ۲۰۲۶ و کرولا مدل ۲۰۲۶ عرضه می‌شوند. بررسی قیمت‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد بهای این خودروها در مقایسه با عرضه شهریورماه افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که قیمت تویوتا فرانت‌لندر با رشد حدود ۴۰ درصدی از ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان رسیده است.

همچنین تویوتا کرولا کراس با افزایش حدود ۴۲ درصدی، از ۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان به ۹ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان و تویوتا کرولا با رشد حدود ۴۱ درصدی، از ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۸ میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

مهلت و شرایط ثبت‌نام خودروهای وارداتی

بر اساس اطلاعیه سامانه، متقاضیان از روز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۲۳:۵۹ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند حساب بانکی خود را نزد بانک‌های واجد شرایط به نام «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است حساب‌هایی که با عنوانی غیر از «خودرو وارداتی» وکالتی شوند، امکان شرکت در فرایند ثبت‌نام را نخواهند داشت و مسئولیت این موضوع بر عهده متقاضی است.

همچنین پس از وکالتی شدن حساب، با گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست در بانک، امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت خودرویی تا روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ فراهم خواهد شد.

تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در قراردادهای فروش

سامانه عرضه خودروهای وارداتی در بخش دیگری از اطلاعیه خود، شرکت‌های عرضه‌کننده را موظف کرده است در تمامی مراحل فروش، ضوابط و روش‌های مندرج در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کنند و با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، مفاد قراردادها باید با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط مطابقت داشته باشد. همچنین درج شروط خارج از چارچوب قانونی، دریافت مبالغ اضافی یا تعهد تحویل خودرو خارج از مهلت‌های قانونی، مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، متقاضیان موظف‌اند پیش از پرداخت وجه یا امضای قرارداد، اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را به‌طور کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد نیز به منزله پذیرش تمامی شرایط اعلام‌شده خواهد بود و ادعای بی‌اطلاعی از مفاد آن پذیرفته نمی‌شود.

مسئولیت قیمت‌گذاری بر عهده شرکت‌های واردکننده است

طبق اعلام سامانه، این مرحله از عرضه بر اساس مجوزهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از جمله مجوزهای شماره ۹۱۲۰۵۴۳ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵، شماره ۸۹۴۰۳۷۲ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، شماره ۸۴۶۷۱۹۱ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و شماره ۸۴۰۵۸۵۷ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است قیمت‌های قطعی اعلام‌شده از سوی شرکت‌های واردکننده بر مبنای مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات اتخاذشده از سوی نهادهای ناظر و سیاست‌گذار حوزه خودرو تعیین شده و نظارت‌های پسینی نیز مطابق قوانین و مقررات از سوی سازمان‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

سامانه همچنین تأکید کرده است مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین و مقررات بالادستی بر عهده شرکت‌های واردکننده است و سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفاً محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه بوده و مسئولیتی در قبال قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها ندارد.

شرط ورود به سامانه؛ تطابق شماره تلفن همراه با اطلاعات بانکی

یکی دیگر از نکات مهم این مرحله، الزام به ورود به سامانه با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در اطلاعات بانکی متقاضی است. بر این اساس، افرادی که حساب خود را وکالتی کرده‌اند، تنها با شماره همراهی که در پایگاه اطلاعاتی بانک ثبت شده است، امکان ورود به سامانه را خواهند داشت.

در صورتی که متقاضی به شماره همراه ثبت‌شده در بانک دسترسی نداشته باشد یا بخواهد با شماره دیگری که به نام خودش است وارد سامانه شود، باید ابتدا به شعبه بانک عامل مراجعه کرده و اطلاعات تماس خود را اصلاح یا به‌روزرسانی کند.

پس از ثبت تغییرات در بانک، اطلاعات جدید طی حدود ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد شد. مسئولیت ثبت اطلاعات نادرست در بانک نیز بر عهده متقاضی است.