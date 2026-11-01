مهلت ترخیص خودروهای فاقد شناسه TSC تا پایان آذر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، مهلت ترخیص خودروهای وارداتی فاقد شناسه ارزش گمرکی (TSC) را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. بر اساس این دستورالعمل، ترخیص خودروهای امدادی، برقی و هیبریدی، موتورسیکلت، دوچرخه و ماشین‌آلات راهسازی مشمول این تسهیلات خواهد بود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی گمرک ایران به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی، در پی اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به تبصره ۶ قانون خودرو و اصلاحات ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان ترخیص خودروهای وارداتی فاقد شناسه TSC در بانک اطلاعات ارزش فراهم شده است.

بر این اساس، گمرکات اجرایی می‌توانند تشریفات ترخیص خودروهای امداد و نجات از جمله آمبولانس، خودروهای آتش‌نشانی، جرثقیل و بالابر و سایر وسایل نقلیه مشابه را که در زمره کالاهای اساسی و ضروری قرار می‌گیرند، انجام دهند. همچنین خودروهای برقی و هیبریدی، موتورسیکلت، دوچرخه، ماشین‌آلات راهسازی و سایر موارد مشمول قانون خودرو نیز در دامنه این دستورالعمل قرار دارند.

البته خودروهای وارداتی از محل مصوبه ایرانیان مقیم خارج از کشور از شمول این دستورالعمل مستثنا شده‌اند و ترخیص آنها باید مطابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جداگانه مربوط به این گروه انجام شود.

طبق این ابلاغیه، گمرکات اجرایی پیش از ترخیص موظف‌اند کنترل‌های لازم را انجام داده و از درج صحیح و کامل مشخصات فنی و اطلاعات خودروها و ماشین‌آلات در اظهارنامه گمرکی اطمینان حاصل کنند.

همچنین شماره کوتاژ اظهارنامه خودروها و ماشین‌آلات مشمول که پس از ابلاغ دستورالعمل ترخیص می‌شوند، باید به همراه اطلاعات دقیق کالا و پس از اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پذیرش اختلاف احتمالی ارزش پس از ترخیص، مطابق فرمت تعیین‌شده به دفتر ارزش گمرک ارسال شود تا بررسی و رسیدگی نهایی صورت گیرد.

بر اساس این دستورالعمل، اجرای این سازوکار با توجه به شرایط موجود تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.