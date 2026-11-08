به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان، صبح یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی با نماینده ولی‌فقیه و رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با عنوان «پرچمداران ولایت» اظهار کرد: ولایت، صراط مستقیم هدایت است و حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، هنگامی که انحراف جامعه از مسیر ولایت را مشاهده کردند، بدون توجه به اینکه چه کسانی ایشان را یاری خواهند کرد، برای دفاع از این مسیر قیام کردند.

وی با اشاره به شیوه‌های مختلف حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت افزود: جهاد تبیین و روشنگری، مقابله با جنگ رسانه‌ای جریان سقیفه و ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی از جمله روش‌هایی بود که آن حضرت در این مسیر به کار گرفتند.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با اشاره به موضوع فدک تصریح کرد: فدک صرفاً یک مسئله مالی نبود، بلکه می‌توانست به‌عنوان پشتوانه‌ای اقتصادی در مسیر دفاع از ولایت مورد استفاده قرار گیرد؛ از همین رو حضرت زهرا(س) در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و جنگ رسانه‌ای دشمن ایستادگی کردند.

حجت‌الاسلام جلیلیان ادامه داد: ایستادگی حضرت زهرا(س) در راه دفاع از ولایت تا مرز شهادت ادامه یافت و امروز نیز باید در عرصه‌های مختلف از سیره و شیوه‌های آن حضرت الگو بگیریم.

وی با اشاره به تقابل دشمن در عرصه‌های مختلف گفت: دشمن امروز با فشار و جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تهدیدهای نظامی در ابعاد گوناگون به مقابله با کشور می‌پردازد، اما به برکت نعمت ولایت و حضور مردم در صحنه، این توطئه‌ها با شکست مواجه شده است.

حجت‌الاسلام جلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مواضع حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، اظهار کرد: سخنان حکیمانه، روشنگرانه، دلسوزانه و قاطع ایشان در خطبه‌های اخیر نماز جمعه، بازتاب گسترده‌ای در میان مردم استان و حتی خارج از کرمانشاه داشته است.

وی افزود: بسیاری از مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و دلسوزان نظام با ارسال پیام‌هایی، از مواضع ایشان ابراز رضایت و قدردانی کرده‌اند و این سخنان را مایه امیدواری و دلگرمی خود دانسته‌اند.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با اشاره به مواضع امام جمعه کرمانشاه در موضوع تفکیک قوا و مطالبه‌گری از مسئولان بیان کرد: این مواضع صریح و قاطع در شرایطی که برخی مسئولان ممکن است به دلیل ملاحظات از بیان برخی مسائل خودداری کنند، مورد توجه مردم قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام جلیلیان تأکید کرد: روشنگری شجاعانه در هر شرایطی، از آموزه‌های سیره حضرت زهرا(س) است و خطبه فدکیه نیز نمونه‌ای روشن از ایستادگی در مسیر تبیین حقیقت و دفاع از ولایت به شمار می‌رود.

وی در پایان از نماینده ولی‌فقیه در استان و فعالان فرهنگی حاضر در نشست قدردانی کرد و آمادگی خود را برای بهره‌گیری از رهنمودهای وی اعلام کرد.