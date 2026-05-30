دهه امامت و ولایت؛ تجلی فرهنگ غدیر، وحدت و مقاومت در جامعه اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – عصمت اسماعیلی: دهه امامت و ولایت، فاصله نورانی میان عید سعید قربان تا عید بزرگ غدیر خم، امسال در حالی فرا می‌رسد که تقارن آن با ایام سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و همچنین یادآوری حماسه‌های ماندگار ملت ایران به ویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، حال و هوایی متفاوت به این ایام بخشیده است.

این دهه مبارک، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه ولایت، تقویت وحدت اسلامی و بازخوانی ارزش‌های ناب دینی است؛ ارزش‌هایی که در مکتب اهل‌بیت (ع) و در سیره حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان احیاگر اندیشه ولایت در عصر معاصر، جلوه‌ای ویژه یافته است.

کارشناسان دینی معتقدند پیوند مفاهیم امامت و ولایت با فرهنگ ایثار، مقاومت و تبعیت از رهبری الهی، در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس به‌روشنی قابل مشاهده است؛ موضوعی که در عملیات‌ها و حماسه‌های بزرگ ملت ایران و رزمندگان اسلام از ابتدای انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و از جمله جنگ رمضان، نمود آشکاری داشت.

همزمانی این ایام با سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، یادآور نقش محوری ولایت فقیه در استمرار راه انبیا و ائمه اطهار (ع) است؛ شخصیتی که با تکیه بر آموزه‌های غدیر، ملت ایران را به سوی عزت، استقلال و مقاومت هدایت کرد.

دهه امامت و ولایت فرصتی برای ترویج فرهنگ غدیر است

امام جمعه گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک دهه امامت و ولایت، ماه ذی‌الحجه را یادآور فضائل بی‌شمار امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) دانست و اظهار کرد: هر یک از رویدادهای مهم این ماه، دلیلی روشن بر حقانیت مکتب اهل‌بیت (ع) است؛ از واقعه سدالابواب و روز عرفه گرفته تا عید سعید غدیر خم و نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل‌بیت (ع).

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت تبیین فرهنگ غدیر افزود: دهه امامت و ولایت و به‌ویژه عید غدیر، فرصتی ارزشمند برای تبلیغ و ترویج فرهنگ ولایت است و پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر بر ابلاغ پیام ولایت امیرالمؤمنین (ع) تأکید فرمودند و دستور دادند که حاضران، پیام غدیر را به غائبان و پدران به فرزندان منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه دلسوزان فرهنگی، مذهبی و رسانه‌ای است که پیام غدیر و معارف اهل‌بیت (ع) را با زبان روز و شیوه‌های اثرگذار به نسل جوان منتقل کنند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: در این ایام باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغی در فضای حقیقی و مجازی، در دفاع از مظلومیت غدیر و تبیین فضائل اهل‌بیت (ع) نقش‌آفرینی کنیم و فضای جامعه را به شور و نشاط غدیری معطر سازیم.

وی همچنین با اشاره به تقارن دهه امامت و ولایت با ایام سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و یادآوری حماسه‌های دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، بیان کرد: فرهنگ ولایت‌مداری، ایثار و مقاومت، مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی بوده است.

امام جمعه گناوه افزود: امام خمینی (ره) با الهام از مکتب غدیر و فرهنگ علوی، روحیه عزت، استقلال و مقاومت را در ملت ایران زنده کرد و امروز نیز استمرار این مسیر در گرو تمسک به ولایت و حفظ وحدت اسلامی است.

غدیر؛ محور وحدت و مقاومت در جامعه اسلامی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه امامت و ولایت تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ولایت‌مداری، وحدت و مقاومت در جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام علی محمدی افزود: واقعه غدیر خم، امتداد مسیر رسالت و تضمین‌کننده هدایت جامعه اسلامی بود و امروز نیز هر جامعه‌ای که به فرهنگ ولایت و رهبری الهی تمسک داشته باشد، در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به تقارن این ایام با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بیان کرد: امام راحل با الهام از مکتب غدیر و فرهنگ اهل‌بیت (ع)، انقلاب اسلامی را بر پایه ولایت و معنویت بنا نهاد.

وی با اشاره به حماسه‌های دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ رمضان تصریح کرد: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس با تکیه بر فرهنگ ایثار، شهادت و تبعیت از ولایت، حماسه‌هایی ماندگار خلق کردند و این روحیه برگرفته از همان فرهنگ ناب علوی و عاشورایی بود.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: امروز نیز جامعه اسلامی برای عبور از مشکلات و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وحدت، بصیرت و تمسک به فرهنگ ولایت است.

وی گفت: غدیر، جایگاهی زنده در مسیر سلوک تاریخی امت است که باید بعثت اجتماعی در آن اتفاق بیفتد و رهبر شهید و قائد عظیم الشأن این مسیر را برای ما باز نمودند.

در این روزها، مساجد، هیئت‌های مذهبی و مراکز فرهنگی با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و انقلابی، ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت، یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای دفاع مقدس را نیز زنده نگه می‌دارند.

برگزاری جشن‌های مردمی، محافل قرآنی، اطعام غدیر، نشست‌های بصیرتی و روایتگری حماسه‌های دفاع مقدس، از جمله برنامه‌هایی است که در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و فضای جامعه را آکنده از معنویت، ولایت‌مداری و روحیه مقاومت می‌کند.

تدارک برنامه های متنوع در دهه امامت و ولایت

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه در تشریح برنامه‌های امسال به مناسبت دهه امامت و ولایت در این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با دهه مبارک امامت و ولایت و به منظور گسترش فرهنگ دینی و معنوی در جامعه، امسال نیز برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای توسط ستاد برگزاری مراسم این دهه در سطح شهرستان گناوه با شعار محوری «غدیر،میثاق امت با ولایت» تدارک دیده شده است.

عبدالحمید شیخی افزود: برنامه‌های امسال دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه با برپایی دعای پرفیض عرفه آغاز و تا پایان این دهه مبارک ادامه دارد.

وی بیان کرد: برافراشتن پرچم سبز علوی در ساحل نیلگون خلیج فارس در شهر گناوه و همچنین در روستای عباسی این شهرستان در آئینی باشکوه با حضور عاشقان مکتب علوی از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

شیخی افزود: برگزاری نماز عید سعید قربان در مصلی جمعه ، سخنرانی، مدیحه‌سرایی، برگزاری مراسم ویژه در حسینیه‌ها، مساجد و هیئت‌ها، ذبح قربانی و توزیع آن بین نیازمندان و همچنین برپایی مواکب در سطح شهر از دیگر برنامه‌های این دهه مبارک است.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه بیان کرد: برگزاری مسابقات خطبه غدیریه در فضای مجازی، برپایی نمایشگاه غدیرشناسی و پرده‌خوانی همراه با مسابقه در مصلی جمعه و تجمعات مردمی، اطعام غدیر، اجرای گروه سرود غدیری، کاروان خودرویی، پیاده‌روی علویون، جشن مباهله و محفل انس با قرآن از دیگر برنامه‌های محوری دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه خواهد بود.

دهه امامت و ولایت، امروز بیش از هر زمان دیگری یادآور این حقیقت است که امت اسلامی در سایه تمسک به ولایت، وحدت و مقاومت، می‌تواند در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌ها ایستادگی کرده و مسیر عزت و پیشرفت را ادامه دهد.