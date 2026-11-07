به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در آیین افتتاح ۲ سالن چندمنظوره ورزشی مجموعه خانه جوان اهواز شامل سالن تخصصی آمادگی جسمانی زنده‌یاد استاد سالم خجسته و سالن چندمنظوره هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان گفت: ما در استانی هستیم که ورزش‌خیز و قهرمان‌پرور است و از دیرباز در رشته‌های فردی و گروهی حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و خوزستان به عنوان مهد ورزش شناخته شده است.

وی با اشاره به پیگیری نمایندگان مجلس برای حل مشکلات استان افزود: از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که برای رفع مشکلات شهرستان‌ها و استان پیگیری می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی تصریح کرد: ورزش همگانی را باید جدی بگیریم و برنامه‌ریزی مناسبی برای همه سنین و همه اقشار صورت گیرد؛ ورزش پسوند سلامتی است و در پیشگیری از مشکلات جسمانی مانند چاقی، دیابت، فشار خون بالا و کبد چرب نقش اساسی دارد.

موالی‌زاده با اشاره به کاهش تحرک در جامعه خاطرنشان کرد: زمانی خیابان‌ها و کوچه‌های اهواز پر از کسانی بود که فوتبال گل‌کوچک بازی می‌کردند و نشاط قابل توجهی وجود داشت؛ اما امروز فرزندان ما با موبایل و تبلت مشغول هستند و میزان تحرک در جامعه پایین آمده و باید این وضعیت را سامان دهیم.

وی با تأکید بر برنامه‌ریزی برای همه دوره‌های سنی اظهار کرد: در زمینه ورزش همگانی می‌توانیم برای سنین مختلف از دوران طفولیت تا بزرگسالی و کهنسالی برنامه‌ریزی کنیم تا همه اقشار جامعه از فواید ورزش بهره‌مند شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه ورزش بانوان گفت: بانوان در استان بسیار خوب کار کرده‌اند و استعدادهای خوبی دارند که باید برنامه‌ریزی لازم برای کشف این استعدادها و فراهم کردن امکانات کافی صورت گیرد تا بانوان بتوانند در عرصه ورزش فعال و نام‌آور شوند.

موالی‌زاده با اشاره به پیوند ورزش همگانی و قهرمانی تصریح کرد: اگر بستر ورزش همگانی ایجاد شود، رشد ورزش قهرمانی نیز قطعاً بیشتر خواهد بود؛ خوشبختانه در رشته‌های فردی مانند کشتی فرنگی حرف برای گفتن داریم و موج جدیدی در استان ایجاد شده که منجر به مدال‌آوری برای استان و کشور شده است.

وی با اشاره به موفقیت ورزش جانبازان و معلولان خاطرنشان کرد: در بخش ورزش جانبازان و معلولان نیز خوشبختانه مدال‌آور هستیم و در پار آسیایی شاهد درخشش ورزشکاران استان بودیم که این افتخارات مایه مباهات است.

استاندار خوزستان با تأکید بر توسعه ورزش محلات اظهار کرد: ورزش محلات را باید جدی بگیریم و فضاهای ورزشی باید به صورت رایگان در اختیار جوانان قرار گیرد؛ اگر امکان ایجاد زمین چمن در محلات فراهم شود، می‌توانیم ورزش محلی قابل توجهی ایجاد کنیم و مردم از این امکانات همگانی بهره‌مند شوند.

موالی‌زاده با اشاره به نقش ورزش در سلامت اجتماعی گفت: سلامت چهار بُعد دارد؛ سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی و ورزش بخش قابل توجهی از سلامت انسان و جامعه را تأمین می‌کند و باید از طریق صداوسیما، فضای مجازی و نخبگان جامعه، اهمیت آن به خوبی تبلیغ و تبیین شود.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر اینکه ورزش کار حاشیه‌ای نیست، اظهار کرد: با ورزش می‌توان جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را گرفت و جامعه‌ای سالم‌تر، بانشاط‌تر و امیدوارتر ساخت؛ هر چه در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری کنیم، نتیجه آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری خواهد بود و ما چشم‌انداز خوبی برای ارتقای ورزش خوزستان به تراز بالاتر پیش روی خود داریم.