به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: چهارمین پویش ملی جوانی جمعیت روستاییان و عشایر، به همت وزارت جهاد کشاورزی و حوزه نمایندگی ولی فقیه در این وزارتخانه برگزار می‌شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: این پویش ویژه نوزادان خانواده‌های روستایی و عشایری است که در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متولد شده‌اند.

وی افزود: خانواده‌های واجد شرایط می‌توانند تا تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ از طریق لینک اعلام‌شده یا ارسال عدد ۷۲ به شماره ۳۰۰۰۱۵۱۵، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و در قرعه‌کشی این پویش شرکت کنند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جوایز این پویش شامل سفر زیارتی خانوادگی به کربلای معلی، مشهد مقدس و هدایای نفیس دیگری خواهد بود.

وی در پایان از خانواده‌های روستایی و عشایری دعوت کرد با ثبت‌نام در این پویش، در این طرح ملی مشارکت کنند.