به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم اکران و رونمایی فیلم سینمایی «نویسنده» به کارگردانی و تهیه کنندگی جواد خمیس آبادی شامگاه شنبه ۱۶ آبان با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان، مخاطبان و اهالی رسانه، توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

جواد خمیس آبادی با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: برای توضیح مختصری درباره پیشینه این اثر باید به فیلم «شکارچی» باز گردم. فکر می‌کنم سال ۱۳۹۵ بود که برای پروانه ساخت اولین فیلمم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کردم و قرار بود همایون عطاردی تهیه کننده آن باشد. دوستان گفتند که سوابق فیلمبرداری و تهیه‌کنندگی و موارد دیگر در این فرایند لحاظ می‌شود و باید حتما کار داستانی انجام داده باشید.

وی افزود: بدین ترتیب قرار شد که من در ابتدا ۲ فیلم کوتاه کار کنم. اما در نهایت «شکارچی» به یک اثر بلند تبدیل شد.

خمیس آبادی بیان کرد: گروه فیلمنامه‌نویسی در واقع گروهی بود که می‌توان گفت به‌صورت جمعی در تهیه و پیشبرد این اثر مشارکت داشتند. بسیاری از دوستانی که امروز در این جمع حضور دارند، از جمله آقای باقری، خانم وحید و آقای پتکی، در این مسیر همراه ما بودند. در واقع این ۲ فیلم در شرایط معمول باید طی ۲ سال به سرانجام می‌رسیدند اما به دلیل بستر اجتماعی و شرایطی که همه از آن آگاه هستیم و شرایط دشوار دوران کرونا که بر روند کار تأثیر گذاشت، با تأخیرهای زیادی مواجه شدیم. با وجود گذشت نزدیک به یک دهه، فیلم «شکارچی» هنوز به نمایش درنیامده است و «نویسنده» نیز با ۵ سال تاخیر به اکران رسیده است.

مینا وحید بازیگر این اثر نیز پس از ابراز قدردانی از حضور مخاطبان گفت: فیلم «نویسنده» دومین فیلم از یک سه‌گانه سینمایی است که اولین آن «شکارچی» بود و سومین آن نیز هنوز ساخته نشده است. من در ابتدا برای فیلم «شکارچی» وارد این همکاری شدم اما این مسیر نزدیک به ۱۰ سال به طول انجامید و به نظر می‌آید که همچنان ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه درباره این فیلم، همراهی صمیمانه و از سر علاقه تمام اعضای گروه بود. شرایط تولید به‌ اندازه‌ای دشوار بود که حتی تأمین غذای گروه نیز با مشکلاتی همراه بود. از تمام دوستانی که با وجود این دشواری‌ها کنار ما ماندند و کمک کردند تا فیلم ساخته شود، صمیمانه تشکر می‌کنم. این اثر، فیلمی آرتیستی و خاص است که تقریبا در تک لوکیشن گرفته شده است و امیدوارم بتواند سلیقه و نگاه شما را اقناع کند.

علی باقری دیگر بازیگر فیلم نیز با اشاره به فاصله‌ای که میان ساخت و اکران فیلم بود گفت: باید بگویم که انقدر این زمان طولانی شد که تقریبا هیچ چیز از فیلم به یاد نمی‌آورم اما خوشحالم که امروز فیلم را با هم تماشا می‌کنیم.

کیانوش عباس زاده نویسنده اثر نیز پس از خیر مقدم‌گویی اظهار کرد: بسیار خوشحالم و باعث افتخار است که امروز در کنار این هنرمندان گرانقدر و شما مخاطبان عزیز هستم و امیدوارم که از فیلم لذت ببرید.