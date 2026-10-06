آغاز اکران فیلم مستند سینمایی «مرزهای خاموشی» در گروه «هنروتجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، آئین رونمایی و اکران فیلم مستند «مرزهای خاموشی» به تهیه کنندگی و کارگردانی امید هاشملو شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

امید هاشملو در ابتدای برنامه پس از خیر مقدم گویی به مخاطبان گفت: از همه کسانی که در تولید فیلم و نمایش آن کمک کردند و همکاری داشتند، بی‌نهایت تشکر می‌کنم.

همایون مجدزاده نوازنده و شخصیت اصلی فیلم نیز با تشکر از حضور مخاطبان عنوان کرد: پروسه تولید اثر هفت سال طول کشید. واقعا هم کار راحتی نبود، ولی امیدوارم امشب همه مخاطبان از این اثر خوششان بیاید. با تمام سختی‌ها و مسائلی که وجود داشت واقعاً کار کردن با امید هاشملو لذت بخش بود.

وی ادامه داد: درک و فهم کارگردان در چنین اثری مسلما بسیار تاثیرگذار است و او خودش به دل این موسیقی وارد شد و من واقعاً هیچ جهتی به او ندادم و فقط زندگی خودم را می‌کردم، او خودش توانست بفهمد حرف اصلی چیست و به سمت آن برود. حال امیدوارم مخاطبان نیز به همین درک مشترک از اثر برسند.

در پایان مراسم مهدی تفکری خواننده موسیقی سنتی و یکی دیگر از شخصیت های فیلم قطعاتی را در دستگاه شوشتری اجرا کرد.

فیلم «مرزهای خاموشی» ماجرای گروه موسیقی متال «کَهت‌مَیان» است که بعد از ۱۰ سال با اعضای جدید به صحنه باز می گردد؛ همایون آهنگساز و مؤسس گروه، در آستانه میانسالی و در کشمکش با احساس شکست و تلف شدن عمر است. او برای ساخت آلبومی با مایه‌های موسیقی ایرانی سفری را آغاز می‌کند.