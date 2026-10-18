اکران افتتاحیه «دور در میانه شرق» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «دور در میانه شرق» به کارگردانی آرش انیسی و تهیه‌کنندگی بهروز نشان، شامگاه شنبه ۲۵ مهر توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» و با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

بهروز نشان تهیه‌کننده فیلم پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت: خدا را شکر که فیلم «دور در میانه شرق» یا همان «روی زمینه قرمز» بعد از حدود چهار سال به همت دوستان گروه سینمایی «هنروتجربه» به اکران رسیده است. بسیار خوشحالم که با تلاش‌های بسیار رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، باوجود حدود ۷۰ اصلاحیه‌ای که به این فیلم وارد شد و توقف نمایش آن به مدت سه سال، در نهایت هیچ‌چیز از اثر کاسته نشد و شما همان نسخه اصلی فیلم را می‌بینید. فیلمی که ما سه سال برایش تلاش و ایستادگی کردیم تا حتی بدون یک اصلاحیه اکران شود.

بهنام کیامرزی سرمایه‌گذار فیلم نیز پس از خوشامدگویی به حضار عنوان کرد: من هنرمند نیستم که خیلی درباره مسائل هنری صحبت کنم. اما امیدوارم شرایط فیلمسازی به‌گونه‌ای شود که انگیزه لازم برای دیده‌شدن، از سوی صاحبان کسب‌وکار فراهم شود.

آرش انیسی کارگردان اثر نیز با تشکر از استقبال مخاطبان بیان کرد: فکر می‌کنم این اولین اکران رسمی فیلم است که در واقع با هم خواهیم دید. بهروز نشان به بخشی از مصائبی که این فیلم از سر گذراند اشاره کرد و واقعاً سه سال، با توقیف و اتفاقات مربوط به اصلاحیه‌ها مواجه بودیم. امیدوارم از اینجا به بعد، کمی شرایط بهتر و فیلم دیده شود.

فیلم سینمایی «دور در میانه شرق» به کارگردانی آرش انیسی و تهیه‌کنندگی بهروز نشان از روز چهارشنبه ۲۹ مهر در سینماهای منتخب گروه «هنروتجربه» اکران می‌شود.

در فیلم سینمایی «دور در میانه شرق» بازیگرانی همچون امیر نوروزی، شقایق شوریان، اصغر پیران، امیراحمد قزوینی، معصومه آقابیگی. سونیا سنجری، پریا مجللی، ملیکا پازوکی ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گروهی از فیلمسازان برای ساخت پروژه‌ای به شهر دزفول سفر می‌کنند، اما در این مسیر با باندی از سارقان آثار هنری روبه‌رو می‌شوند و این مواجه اتفاقات متفاوتی را ایجاد می‌کند.