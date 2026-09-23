اکران مستند «کد ۷۰۰» همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم اکران ویژه فیلم مستند سینمایی «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی شامگاه سه‌شنبه ۳۱ شهریور با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان، مسئولان کشور و اهالی رسانه و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مخاطبان با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه برای شهدای حملات صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و همچنین شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

مینا قاسمی زواره کارگردان این اثر پس از خوشامدگویی به مخاطبان گفت: امیدوارم که هر کدام از شما عزیزان که آمدید، سفیری باشید برای پیام این فیلم. نه‌تنها در فضاهای کوچک کاری و خانوادگی، بلکه باید هر جا که می‌رسیم درباره شهدا صحبت کنیم، درباره ظلمی که به ما شد و درباره این حمله ظالمانه آمریکایی - صهیونیستی که باعث این اتفاقات در کشورمان شد.

فرید ابراهیمی تهیه‌کننده اثر نیز با تشکر از استقبال مخاطبان بیان کرد: جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم از دوستانی که در طول فیلم خیلی به ما کمک کردند. همین‌طور عوامل فیلم و همه دوستانی که در ساخت اثر ما را یاری کردند.

فیلم مستند سینمایی «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی با نگاهی به جنگ ۱۲ روزه روایت پدر و مادری است که روزها، چشم‌انتظار بازگشت پیکر پسرشان از جنگ هستند.

فیلم مستند سینمایی «کد ۷۰۰» محصول مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران است.