  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

اکران مستند «کد ۷۰۰» همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شد

اکران مستند «کد ۷۰۰» همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شد

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس اکران مستند سینمایی «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی در گروه سینمایی «هنروتجربه» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم اکران ویژه فیلم مستند سینمایی «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی شامگاه سه‌شنبه ۳۱ شهریور با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان، مسئولان کشور و اهالی رسانه و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مخاطبان با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه برای شهدای حملات صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و همچنین شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

مینا قاسمی زواره کارگردان این اثر پس از خوشامدگویی به مخاطبان گفت: امیدوارم که هر کدام از شما عزیزان که آمدید، سفیری باشید برای پیام این فیلم. نه‌تنها در فضاهای کوچک کاری و خانوادگی، بلکه باید هر جا که می‌رسیم درباره شهدا صحبت کنیم، درباره ظلمی که به ما شد و درباره این حمله ظالمانه آمریکایی - صهیونیستی که باعث این اتفاقات در کشورمان شد.

فرید ابراهیمی تهیه‌کننده اثر نیز با تشکر از استقبال مخاطبان بیان کرد: جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم از دوستانی که در طول فیلم خیلی به ما کمک کردند. همین‌طور عوامل فیلم و همه دوستانی که در ساخت اثر ما را یاری کردند.

فیلم مستند سینمایی «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی با نگاهی به جنگ ۱۲ روزه روایت پدر و مادری است که روزها، چشم‌انتظار بازگشت پیکر پسرشان از جنگ هستند.

فیلم مستند سینمایی «کد ۷۰۰» محصول مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران است.

کد مطلب 6956147
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها