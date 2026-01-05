کشف ۸ هزار عدد قرص مخدر و غیرمجاز در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا خادمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه فروش و توزیع انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز در یکی از واحدهای صنفی جزیره، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی متهم و محل فعالیت وی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی موفق شدند فرد مورد نظر را دستگیر و در بازرسی از واحد صنفی و منزل وی، تعداد ۸ هزار عدد انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز را کشف و ضبط کنند.

رئیس پلیس مواد مخدر فرماندهی انتظامی ویژه کیش با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه که امنیت و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.