به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد اف ریل، هشتادمین دوره جشنواره کن باید پر از فیلم‌های درجه یک باشد. روبن اوستلوند که امسال برای ادامه تدوین فیلم «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» در جشنواره کن شرکت نکرد، بالاخره باید آماده باشد و اگر برنده شود، اولین فیلمسازی خواهد بود که سه نخل طلای متوالی را به خانه می‌برد.

«هم‌پیمان» ساخته بونگ جون هو قرار است ۱۴ جولای، حدود ۲ ماه پس از پایان جشنواره، در فرانسه اکران ‌شود و به این ترتیب اولین نمایش این فیلم در کن برای اولین فیلم انیمیشن این فیلمساز کره‌ای، بسیار محتمل است.

مارتین اسکورسیزی بهار امسال «آنچه در شب اتفاق می‌افتد» را در پراگ فیلمبرداری کرد، دیمین شزل هم درامی درباره زندان را در ماه ژوئن در آتن به پایان رساند و آلبرت سرا می‌گوید «خارج از این دنیا» که به جشنواره کن ۲۰۲۶ نرسید، باید تا پایان سال تمام شود و البته ترنس مالیک هم همچنان احتمال حضور در کن را دارد. «راه باد» در ماه مه امسال هم به جشنواره کن نرسید. این فیلم که سال ۲۰۱۹ فیلمبرداری شده، شاید تا جشنواره بعدی کامل شود.

فهرست رقبای اصلی در جشنواره کن به احتمال زیاد از این فهرست انتخاب خواهد شد:

«آنچه در شب اتفاق می‌افتد» مارتین اسکورسیزی

«راه باد» ترنس مالیک

«سیستم سرگرمی از کار افتاده است» روبن اوستلوند

«هم‌پیمان» بونگ جون هو

«فداکاری» دیمین شزل

«رویای باشکوه جنجیرا» آپیچاتپونگ ویراستاکول

«مار شاه» جف نیکولز

«جایی آن بیرون» الکساندر پین

«خارج از این دنیا» آلبرت سرا

«اگر عشق باید بمیرد» میا هانسن لاو

«خورشید رنگ‌پریده» نوری بیلگه جیلان

«سه خواهر محارم» آلیس رورواچر

«دی نوچه» تاد هینز

«کوهستان طلا» آنگ لی

«فوندا» ژوستین تریه

«فالکون» مارکو بلوکیو

«وحشیگری» میگل گومز

«لباس» کورنلیو پورومبویو

«سانتو سوبیتو!» برتراند بونلو

«در خشکی و دریا» هلینور پالماسون

«میمسیس» کوثر بن هنیه

«رویای به حقیقت پیوسته» یوهو کووسمانن

«برف سرخ» دیائو یینان

«ماما دانهوانگ» جیا ژانگکه

«دروغ‌های سفید» اولیور استون

«آخرین رقص» کریم عینوز

«گوشت خدایان» پانوس کازماتوس

«شرط‌بند و مشت‌زن» اس. کریگ زالر

«فریاد به بهشت» تام فورد

«بیت‌کوین: کشتن ساتوشی» داگ لیمان

«نقاب مرگ سرخ» چارلی پولینگر

«بدون عنوان» کریستی پویو

«کابولا» لیلا آویلس

هر سال بین ۴ تا ۶ فیلم از بخش رقابتی به سینمای فرانسه اختصاص دارد که برای سال ۲۰۲۷، می‌توان فیلم های زیر را به عنوان شانس بالقوه دانست:

«چیزی که درد می‌کند» آرنو دپلشن

«سه‌گانه اصلی» میشل هازاناویسیوس

«بچه‌های کوچک» میشل گوندری

«زندگی سرسخت» کارین تاردیو

«مطب دکتر آلبرتینی» امانوئل موره

«لا فودره» آرنو و ژان ماری لاریو

«دوما: شیطان سیاه» لاج لی

«بدون عنوان» مونیا چوکری

در این میان «فوندا» ساخته ژوستین تریه، اولین فیلم او پس از «آناتومی یک سقوط» که موفق به کسب نخل طلا شد، در ماه ژوئن با بازی میا گوت و اندرو اسکات به پایان رسید تا مطمئن‌ترین عنوان برای حضور در میان فیلم‌های فرانسوی بخش رقابتی باشد. فیلم «دوما: شیطان سیاه» ساخته‌ لاج لی هم قرار است پائیز ۲۰۲۷ در فرانسه اکران شود و به این ترتیب احتمال زیادی برای نمایش در جشنواره در ماه می خواهد داشت.