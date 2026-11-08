به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی استان، با اشاره به نقش این نیروگاه‌ها در جبران ناترازی انرژی اظهار کرد: توسعه انرژی خورشیدی از ضرورت‌های مهم در مدیریت ناترازی برق است و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: پروژه‌هایی که مراحل اولیه آماده‌سازی را پشت سر گذاشته‌اند، نباید به دلیل بروکراسی اداری یا مشکلات اجرایی معطل بمانند، بلکه باید زمینه ورود هرچه سریع‌تر آن‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری فراهم شود.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های متوقف یا دارای پیشرفت نامناسب تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید عملکرد پیمانکاران و تعهدات سرمایه‌گذاران را به‌صورت جدی رصد کنند و اجازه ندهند زمین‌های مستعد و ظرفیت‌های شناسایی‌شده استان بدون استفاده باقی بمانند.

در این نشست همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا ارائه شد و موضوع تأمین و تکمیل تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها از جمله ترانسفورماتورها، کیوسک‌های برق و اینورترها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین پیگیری مستمر تعهدات پیمانکاران، رفع موانع طرح‌های دارای مشکلات اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های اداری و زمین‌های مستعد استان از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.

بر اساس این گزارش، با دستور استاندار مازندران، نشست‌های پیگیری طرح‌های انرژی خورشیدی به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد تا روند پیشرفت پروژه‌ها به‌طور مستمر ارزیابی و موانع اجرایی آن‌ها برای تسریع در توسعه زیرساخت‌های تولید برق برطرف شود.