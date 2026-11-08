به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ آشپزخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در راستای بهینه‌سازی و ارتقای کیفیت غذای دانشجویی، بازگشایی شد.

در این مراسم سعید حبیبا معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن تشکر از تامین‌کننده آشپزخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، اقدام شایسته دانشگاه را در ارتقاء‌ خدمات به آینده‌سازان کشور مورد تقدیر قرار داد و دانشگاه تربیت مدرس را نمونه و الگوی سایر دانشگاه‌ها دانست.

وی از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاهی پیشتاز در اجرای طرح‌های تحولی نام برد و گفت:‌ مدل و الگوی تغذیه‌ای در دانشگاه‌های ایران مبتنی بر یک الگوی به‌روز نشده است که از ۹۰ سال پیش با ایجاد دانشگاه در کشور تا کنون هیچ تغییری نداشته است. این مدل در هیچ دانشگاه جهانی نیز اجرا نمی‌شود. ما برای ارتقاء‌ خدمات به حضور بخش خصوصی و تأمین‌کنندگان مختلف در دانشگاه‌ها برای ایجاد رقابت سالم نیاز داریم تا دانشجویان که مصرف‌کننده نهایی هستند، رضایت کامل داشته باشند.

در ادامه یوسف حجت رییس دانشگاه تربیت مدرس، ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی برای ارتقاء خدمات دانشجویی، خواستار بازنگری در برخی سیاست‌های مربوط به تغذیه و خوابگاه‌های دانشجویان شد.

در ادامه پروینی معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه با تقدیر از عوامل پروژه، هدف از نوسازی آشپزخانه مرکزی دانشگاه را که از سال ۱۴۰۴ آغاز شد، حفظ کرامت دانشجویان و ارائه غذای سالم، بهداشتی و باکیفیت عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد:‌ محور اصلی فعالیت دانشگاه تنها آموزش و پژوهش نیست بلکه مسئولیت اجتماعی و احترام به دانشجو نیز اقتضا می‌کند که در خصوص مسئله غذای دانشجویان بسیار حساس باشیم. صنعتی کردن آشپزخانه ضمن بالابردن کیفیت، بهداشت و تنوع غذا، سرعت ارائه خدمات را نیز افزایش می‌هد و از سویی باعث کاهش ضایعات و صرفه‌جویی در انرژی می‌شود.

پروینی در تشریح ضرورت بازسازی و نوسازی آشپزخانه مرکزی به فرسوده شدن تجهیزات، آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها، مصرف غیر استاندارد انرژی توسط تجهیزات قدیمی (آب، گاز و برق) و هدررفت مواد غذایی با شیوه‌های پخت سنتی اشاره کرد و بازسازی کامل آشپزخانه را شامل تهیه و نوسازی تجهیزات، ایجاد موتورخانه، اصلاح زیرساخت‌ها و بهسازی محوطه و ابنیه مرتبط با آشپزخانه دانست که با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان که سوی بخش خصوصی تامین شده، به انجام رسید.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر به خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به عنوان قطب تحصیلات تکمیلی کشور شد و با اشاره به وضعیت قابل قبول تغذیه، اظهار امیدواری کرد که با کمک سازمان امور دانشجویان خدمات خوابگاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز به همین میزان در شان دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه بهبود یابد.

در بخش دیگری از این نشست اکبری مدیرعامل شرکت طعام پخت پارسی تامین‌کننده آشپزخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، ‌ مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان و همراهی با دانشگاه و نظام علمی کشور را نه تنها یک فعالیت اقتصادی بلکه نوعی پشتیبانی از مأموریت دانشگاه و مشارکت در حرکت علمی کشور قلمداد کرد و برای پایداری این همراهی و مشارکت، به دغدغه‌های موجود مانند عدم هماهنگی و مشورت با تامین‌کننده، توجه به تغییر قیمت‌ها با در نظرگرفتن تورم و پرداخت به موقع مطالبات اشاره کرد.

حجتی رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز در این نشست رقابت تأمین‌کنندگان و ایجاد تنوع غذایی را عامل افزایش کیفیت غذای دانشجویی و بالارفتن میزان رضایت دانشجویان تلقی کرد و دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان نمونه موفق که قابل تعمیم به دانشگاه‌های دیگر است، ارزیابی کرد.

این مراسم با بازدید از بخش‌های نوسازی شده آشپزخانه مرکزی دانشگاه پایان یافت.