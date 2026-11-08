به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: پرونده یک واحد صنفی خواروبار فروشی به اتهام عرضه ۲۰۰ عدد انواع نوشابه انرژی‌زا و شکلات خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۸ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان بررسی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالاها محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان در بازرسی از یک واحد صنفی این محموله را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.