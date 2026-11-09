به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها، عصر دوشنبه در جریان سفر به استان سمنان با حضور در زندان مرکزی این استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت امکانات، زیرساخت‌ها و نحوه ارائه خدمات به زندانیان قرار گرفت.

رئیس سازمان زندان‌ها در این بازدید، ضمن بررسی شرایط و ظرفیت‌های موجود، از نزدیک روند فعالیت بخش‌های مختلف زندان را ارزیابی کرد و در جریان اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف قرار گرفت.

آسیابی همچنین بر ضرورت ارتقای امکانات، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی شرایط مطلوب‌تر برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی تأکید کرد.

از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان زندان‌ها در این سفر، افتتاح فاز توسعه‌ای زندان مرکزی سمنان بود که با هدف توسعه فضاهای موردنیاز، تقویت ظرفیت‌های فیزیکی و ارتقای امکانات این مجموعه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های زندان مرکزی سمنان و فراهم‌سازی بستر مناسب‌تر برای ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های مرتبط با زندانیان افتتاح شد.

همچنین، همزمان با حضور رئیس سازمان زندان‌ها در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان، زمینه آزادی ۱۳ نفر از زندانیان واجد شرایط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و ارفاقات قضایی فراهم شد.

این افراد با مساعدت و پیگیری مراجع قضایی و استفاده از تسهیلات قانونی، از زندان آزاد شدند تا بار دیگر فرصت حضور در کنار خانواده و بازگشت به زندگی اجتماعی را به دست آورند.

نکته تحریریه: در تنظیم متن، از افزودن جزئیات اعلام‌نشده درباره میزان اعتبار، مساحت یا ظرفیت فاز توسعه‌ای و همچنین نوع ارفاق قضایی استفاده نشده است تا اصل امانتداری خبری حفظ شود.