به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی از بهره‌برداری هفت واحد سردخانه‌ای با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۲ هزار و ۲۱۵ تُن در این استان طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این هفت واحد سردخانه‌ای در شهرستان‌های شیراز، استهبان، کازرون، خرم‌بید و فسا احداث شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح‌ها افزود: مجموع سرمایه‌گذاری ثابت این واحدها از ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال فراتر رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف دارد، ادامه داد: بهره‌برداری از این هفت سردخانه زمینه اشتغال مستقیم ۶۹ نفر را در شهرستان‌های یادشده فراهم کرده است.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با توسعه سردخانه‌ها

بهجت حقیقی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های سردخانه‌ای در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بیان کرد: این واحدها با کنترل دما و رطوبت، شرایط مناسب نگهداری محصولات را فراهم می‌کنند و موجب افزایش ماندگاری تولیدات کشاورزی می‌شوند.

وی افزود: توسعه ظرفیت‌های سردخانه‌ای علاوه بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای تولیدات این بخش را فراهم می‌کند و به مدیریت بهتر عرضه محصولات در بازار کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به روند توسعه ظرفیت سردخانه‌ای استان عنوان کرد: بر اساس داده‌های رسمی، ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی فارس طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و این استان به یکی از قطب‌های نگهداری محصولات کشاورزی در کشور تبدیل شده است.

بهجت حقیقی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از واحدهای جدید در شهرستان‌های مختلف، روند توسعه این زیرساخت‌ها را تداوم می‌بخشد و با فراهم‌کردن امکان نگهداری اصولی محصولات، به تثبیت درآمد کشاورزان و کاهش نوسانات عرضه در بازار محصولات کشاورزی کمک می‌کند