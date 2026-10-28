به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز با اشاره به ابلاغیه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس این ابلاغیه، صادرات پیاز از استان فارس با سقف ۱۵۰ تن در هفته انجام می‌شود.

وی مدیریت عرضه محصولات کشاورزی و تأمین نیاز بازار داخلی را از محورهای اصلی سیاست‌های بازرگانی این بخش دانست و افزود: تنظیم عرضه و توزیع پیاز به‌عنوان یکی از اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار، نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت و حفظ ثبات بازار دارد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به فصلی بودن تولید و هزینه‌های نگهداری پیاز بیان کرد: مدیریت عرضه این محصول در دوره‌های اوج برداشت و کمبود، برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ضروری است.

کشاورز با اشاره به جایگاه فارس در تولید پیاز کشور گفت: این استان و به‌ویژه شهرستان اقلید از قطب‌های اصلی تولید این محصول به شمار می‌روند و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن پیاز از مزارع اقلید برداشت شود.

وی ادامه داد: اقلید از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید پیاز، رتبه نخست استان فارس را دارد و بخش قابل توجهی از محصول آن به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس تأکید کرد: محدودیت جدید صادرات در چارچوب ضوابط وزارت جهاد کشاورزی و با هدف مدیریت بازار این محصول اعمال شده است.