به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی از جوجه‌ریزی نزدیک به ۶۳ میلیون قطعه در واحدهای مرغ گوشتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان تولید، جایگاه فارس را در تأمین گوشت مرغ و امنیت غذایی کشور تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، نزدیک به ۶۳ میلیون قطعه جوجه در ۹۵۷ واحد مرغداری گوشتی استان فارس جوجه‌ریزی شده است.

بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه فارس در صنعت طیور کشور افزود: این استان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در کشور به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازارهای داخلی و استان‌های همجوار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، میزان جوجه‌ریزی انجام‌شده را نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی صنعت مرغداری استان دانست و بیان کرد: واحدهای پرورش مرغ گوشتی نقش مؤثری در استمرار تولید، تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و پایداری امنیت غذایی دارند.

بهجت حقیقی با تأکید بر ضرورت استمرار روند تولید، حمایت از فعالان صنعت مرغداری و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای پرورشی استان را از اولویت‌های این بخش عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت پرورش مرغ گوشتی در کشور گفت: نوسانات قیمت نهاده‌های خوراک دام و طیور از جمله ذرت و کنجاله سویا و همچنین بروز بیماری‌های تنفسی طیور از جمله مشکلات این صنعت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: استمرار جوجه‌ریزی در واحدهای استاندارد و مدیریت چالش‌های تولید، نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ و جلوگیری از التهاب بازار این محصول دارد.