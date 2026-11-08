مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌شده پرور در جریان گشت‌زنی و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت، متوجه حضور گروهی از افراد مشکوک در محدوده این مناطق شدند که شواهد اولیه از فعالیت غیرمجاز آنان در حوزه شکار حکایت داشت.

وی افزود: مأموران محیط زیست با رصد و بررسی موقعیت و انجام اقدامات هماهنگ، در عملیاتی غافلگیرانه موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان متخلف شدند و از ادامه فعالیت غیرقانونی آنان جلوگیری کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در جریان دستگیری متهمان، یک قبضه سلاح کالیبر ۲۷۰، مقادیری فشنگ و تعدادی از ادوات مرتبط با شکار و صید کشف و ضبط شد که این تجهیزات برای بررسی‌های بیشتر در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

لهردی با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از تکمیل مستندات و تنظیم صورت‌جلسه، برای رسیدگی به تخلفات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و ادامه روند رسیدگی در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از مناطق طبیعی و زیستگاه های حیات‌وحش استان سمنان گفت: مناطق حفاظت شده پرور و پارک ملی صیدوا به دلیل برخورداری از تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند جانوری، از اهمیت زیست‌محیطی ویژه‌ای برخوردار هستند و حفاظت از این عرصه ها نیازمند نظارت مستمر و برخورد قاطع با هرگونه تخلف شکار و صید است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: مأموران یگان حفاظت به صورت شبانه روزی و در قالب گشت‌های ثابت و سیار، مناطق تحت مدیریت محیط زیست را پایش می‌کنند و با هرگونه اقدام غیرمجاز که حیات‌وحش و امنیت زیستگاه‌های طبیعی را تهدید کند، مطابق مقررات برخورد خواهند کرد.

لهردی همچنین از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز، حضور افراد مشکوک یا تخریب زیستگاه های طبیعی، موضوع را از طریق مراجع و سامانه‌های ارتباطی محیط زیست اطلاع دهند تا امکان رسیدگی سریع‌تر و جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی تنها بر عهده محیط بانان نیست و مشارکت مردم و حساسیت اجتماعی نسبت به تخلفات زیست‌محیطی می‌تواند نقش موثری در حفظ گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده داشته باشد.