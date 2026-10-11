مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست اداره پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت شده پرور، حین گشت‌زنی و پایش منطقه، یک نفر شکارچی غیرمجاز را پیش از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این متخلف در شرایطی شناسایی شد که در تیررس قوچ و میش های وحشی منطقه قرار داشت و پیش از آنکه اقدامی برای شکار این گونه‌های حیات‌وحش انجام دهد، توسط مأموران محیط زیست دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به کشف تجهیزات همراه این فرد بیان کرد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی، مقادیری فشنگ و سایر ادوات شکار از متهم کشف و ضبط شد.

لهردی ادامه داد: پس از دستگیری این فرد، پرونده‌ای برای وی تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی و طی مراحل قانونی در دست پیگیری قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تصریح کرد: مناطق حفاظت شده استان سمنان زیستگاه گونه‌های متنوع جانوری هستند و صیانت از این سرمایه‌های طبیعی، نیازمند پایش مستمر زیستگاه‌ها و برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطرنشان کرد: مأموران محیط‌بان با تداوم گشت‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، اقدامات لازم را برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید و حفاظت از حیات‌وحش انجام می‌دهند.