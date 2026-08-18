قمری: تامین امنیت شغلی کارگران مرکزی همزمان با پایداری تولید ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر سه شنبه در پنجمین نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی اظهار کرد: حمایت از تولید و رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی باید همزمان با صیانت از امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران دنبال شود تا ضمن حفظ پایداری تولید، حقوق و آرامش نیروی کار نیز بهطور مؤثر تأمین شود.
وی افزود: کمیسیون کارگری با هدف ایجاد بسترهای لازم برای حمایت همهجانبه از پایداری واحدهای تولیدی، رفع موانع و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی و بخش تولید فعالیت میکند تا استمرار تولید و اشتغال در استان تضمین شود.
قمری تصریح کرد: پیشگیری از بروز مشکلات معیشتی و شغلی کارگران و صیانت از حقوق و امنیت شغلی آنان از محورهای مهم این کمیسیون است تا حمایت از تولید در کنار حفظ کرامت و آرامش نیروی کار دنبال شود.
وی ادامه داد: تمامی مصوبات کمیسیون کارگری باید در چارچوب زمانی مشخص، با تعیین مسئولیت دستگاههای متولی و تحت نظارت مستمر و مستقل پیگیری شود تا روند اجرای تصمیمات بهصورت دقیق ارزیابی و از تحقق کامل مصوبات اطمینان حاصل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: کمیسیون کارگری با هدف حمایت از پایداری واحدهای تولیدی و پیشگیری از بروز چالشهای شغلی و معیشتی کارگران استان فعالیت میکند.
وی افزود: این کمیسیون با هدف هماهنگی دستگاههای متولی و شفافسازی رویههای اجرایی تشکیل شده و مصوبات آن باید در چارچوب زمانی مشخص و با نظارت مستمر پیگیری شود.
قمری بیان کرد: تمامی تصمیمات کمیسیون بهصورت مستمر توسط دستگاههای مسئول رصد و پایش میشود تا از اجرای کامل مصوبات اطمینان حاصل شود.
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