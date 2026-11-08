به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با کاهش قیمت همراه شد. بر اساس قیمت‌های ثبت‌شده در روز شنبه ۱۶ آبان، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان معامله می‌شد که این رقم امروز به ۲۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار طی یک روز ۴۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش داشته است.

همچنین مظنه تهران از ۱۱۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۰۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان در معاملات امروز رسیده و یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان ارزان شده است.

در بازار سکه نیز روند نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است. سکه تمام طرح جدید که روز گذشته با نرخ ۲۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، امروز به ۲۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و کاهش ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده است.

سکه تمام طرح قدیم نیز از ۲۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۲۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. به این ترتیب، قیمت این سکه طی یک روز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افت کرده است.

نیم‌سکه نیز با کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی از ۱۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. ربع‌سکه با افت یک میلیون تومانی، از ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

در این میان، سکه گرمی برخلاف سایر قطعات بازار بدون تغییر باقی مانده و همچنان با قیمت ۳۷ میلیون تومان معامله می‌شود.

در مجموع، بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد بازار طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته روندی کاهشی داشته و بیشترین افت قیمت ریالی در میان اقلام مورد بررسی مربوط به سکه تمام طرح جدید بوده است.