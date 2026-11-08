به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به چالش‌های پیش روی این رژیم در مرحله آینده، خواستار اتحاد داخلی، مسئولیت‌پذیری و همبستگی شد.

کاتز مدعی شد: ایران مصمم است تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد در حالی که اسرائیل چنین تهدیداتی را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: اسرائیل در مرحله پیش رو با مأموریت‌ها و چالش‌های بزرگی روبرو است و از همین رو، ما خواستار اتحاد، مسئولیت‌پذیری و همبستگی متقابل هستیم.

این وزیر اسرائیلی پیشتر نیز مدعی شده بود: مأموریت مقابله با ایران هنوز به پایان نرسیده است.