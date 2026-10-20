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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

کاتز بار دیگر حزب الله را تهدید کرد

کاتز بار دیگر حزب الله را تهدید کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر حزب الله را تهدید و ادعا کرد: حزب‌الله در صورت پیوستن به هرگونه حمله ایران علیه اسرائیل، ضربه سختی دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تهدیدآمیز درباره لبنان مدعی شد: حزب‌الله در صورت پیوستن به هرگونه حمله ایران علیه اسرائیل، ضربه سختی دریافت خواهد کرد.

او ادعا کرد: ما آماده پیشروی زمینی بیشتر در مناطق نبطیه و لیتانی در جنوب لبنان هستیم؛ ساکنان این مناطق تخلیه خواهند شد و این مناطق به محدوده امنیتی ملحق می‌شوند.

وی مدعی شد: هرگونه تیراندازی یا ارسال پهپاد به سمت اسرائیل با واکنشی شدید همراه خواهد شد که ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار می‌دهد. ارتش اسرائیل تا زمانی که سلاح حزب‌الله در سراسر لبنان خلع نشود، از منطقه امنیتی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

کد مطلب 6984400

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