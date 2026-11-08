به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های‌کردستان در تشریح وضعیت تصادفات درون‌شهری کردستان اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در معابر شهری استان ۴۶ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه و مدیریت ترافیک در این حوزه است.

وی با اشاره به سهم انواع وسایل نقلیه در تصادفات افزود: خودروهای سواری با اختصاص ۷۶ درصد از حوادث درون‌شهری، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و در این میان، خودروهای پژو با ۳۲ درصد در صدر تصادفات فوتی گروه خودروهای سواری قرار دارند.

رئیس پلیس راهور کردستان، بی‌توجهی به جلو هنگام رانندگی و رعایت نکردن حق تقدم را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی عنوان کرد و گفت: ۳۷ درصد این حوادث ناشی از عدم توجه کافی به جلو و ۲۰ درصد نیز به دلیل رعایت نکردن حق تقدم رخ داده است.

همتی‌زاده با اشاره به زمان وقوع بیشترین حوادث رانندگی در معابر شهری استان بیان کرد: بازه‌های زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۲ از ساعات پرحادثه محسوب می‌شوند و در مجموع ۵۲ درصد تصادفات در این ساعات به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی تردد نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است، خاطرنشان کرد: پلیس، شهرداری‌ها، نیروهای امدادی، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال‌احمر، پزشکی قانونی و سایر نهادهای مرتبط، هر یک در تأمین امنیت ترافیکی نقش دارند و تحقق این هدف به هماهنگی و مشارکت مستمر این مجموعه‌ها وابسته است.