به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان فارس، با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، گفت: ماهیت جنگ امروز به‌گونه‌ای تغییر کرده که جغرافیای شهرها نیز به خط مقدم جبهه نبرد تبدیل شده و مأموریت نیروهای یگان ویژه در این شرایط حساس‌تر و خطیرتر از گذشته است.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند، افزود: برای شناخت درست چرایی این تقابل باید روایت حقیقی خود را از ریشه‌های دشمنی حفظ کنیم و اجازه ندهیم روایت‌های باطل و انحرافی جایگزین حقیقت شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به آیات سوره مبارکه بروج و ماجرای اصحاب اخدود، گفت: قرآن کریم علت دشمنی با مؤمنان را ایمان آنان به خداوند معرفی می‌کند؛ همان‌گونه که در طول تاریخ، اهل ایمان به دلیل پایبندی به اعتقادات خود مورد آزار و کشتار قرار گرفته‌اند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم و کودکان، از جمله حادثه میناب، ادامه داد: همان‌گونه که در ماجرای اصحاب اخدود، مؤمنان تنها به جرم ایمان به خداوند مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند، امروز نیز ریشه بسیاری از دشمنی‌ها با ملت ایران را باید در پایبندی این ملت به ایمان و اعتقادات دینی جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه دشمنی با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد، افزود: ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر ظلم و تجاوز به دیگران نبوده، اما قدرت‌های استکباری در طول سالیان متمادی به دنبال سلطه و غارت منابع و منافع این کشور بوده‌اند.

دشمن تا زمانی که از دین خود دست برنداریم به تقابل ادامه می‌دهد

امام جمعه شیراز با اشاره به آیه ۲۱۷ سوره بقره، هدف اصلی دشمنان در تقابل با جبهه اسلام را بازگرداندن مؤمنان از دین و اعتقاداتشان دانست و گفت: قرآن کریم تصریح می‌کند که دشمنان پیوسته با شما خواهند جنگید تا در صورت توان، شما را از دینتان بازگردانند.

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر این هدف، به آیات سوره کافرون اشاره کرد و افزود: پاسخ جبهه ایمان به دشمنان روشن است؛ ما هرگز معبودها و باورهای باطل آنان را نخواهیم پذیرفت و از اصول و اعتقادات دینی خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پایبندی به توحید و اعتقادات اسلامی اساس هویت جبهه حق است، اظهار کرد: دشمنان آرزو دارند ملت‌های مؤمن از مسیر اعتقادی خود بازگردند، اما این آرزو محقق نخواهد شد.

پایان تقابل کنونی به پیروزی جبهه حق منتهی می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به وعده‌های الهی درباره پیروزی مؤمنان، گفت: قرآن کریم در آیات متعددی از نصرت الهی و پیروزی مستضعفان سخن گفته و بر اساس این وعده‌ها، فرجام تقابل جبهه حق و باطل به سود مؤمنان رقم خواهد خورد.

وی با استناد به آیه پنجم سوره قصص، خاطرنشان کرد: اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که مستضعفان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهد و این وعده الهی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای جبهه ایمان است.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه مؤمنان در مسیر دفاع از آرمان‌های خود با سختی‌ها و آزمون‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، افزود: ما با آگاهی از این مسیر انتخاب کرده‌ایم که در جبهه حق بایستیم و در دفاع از دین، میهن و آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکنیم.

سرنوشت مؤمنان شهادت یا پیروزی است

امام جمعه شیراز با اشاره به آیه ۵۲ سوره توبه، گفت: سرانجام جبهه ایمان یکی از دو خیر بزرگ، یعنی شهادت یا پیروزی در میدان نبرد است و هر دو برای مؤمنان افتخار و سعادت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه تاریخی صدر اسلام و سرنوشت معاویه و یزید، افزود: ممکن است دشمنان در مقاطعی به قدرت ظاهری دست یابند، اما پیروزی حقیقی از آن جبهه حق است و عزت و سربلندی برای کسانی باقی می‌ماند که در مسیر حق ایستادگی می‌کنند.

آیت الله دژکام همچنین با اشاره به اعتقاد مؤمنان به ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج)، ابراز امیدواری کرد که تقابل کنونی در نهایت به نصرت جبهه اسلام و تحقق وعده الهی درباره حاکمیت حق منتهی شود.

مأموریت یگان ویژه در شرایط کنونی حساس‌تر شده است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به مسئولیت نیروهای یگان ویژه فراجا در مأموریت‌های شهری و تأمین امنیت داخلی، اظهار کرد: امروز ماهیت جنگ تغییر کرده و حتی شهرها نیز در جغرافیای خط مقدم نبرد قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به حوادث ۴۰ روزه اخیر و هدف قرار گرفتن روستای کفری و مقر فرماندهی انتظامی استان فارس در خیابان سمیه شیراز، افزود: این حوادث نشان داد که گستره میدان نبرد افزایش یافته و نیروهایی که در داخل شهرها مأموریت دارند نیز عملاً در متن این معرکه قرار گرفته‌اند.

آیت الله دژکام ادامه داد: از یک سو ممکن است تجهیزات و حملات دشمن نیروهای انتظامی را هدف قرار دهد و از سوی دیگر، عوامل نفوذی و وابسته به دشمن درصدد ضربه زدن به امنیت کشور باشند؛ بنابراین نیروهای یگان ویژه باید با آمادگی کامل و بر اساس دستورهای سلسله‌مراتب فرماندهی، وظایف خود را دنبال کنند.

وی با تأکید بر پیچیدگی شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: مأموریت امروز نیروهای یگان ویژه دشوارتر از گذشته است و ضرورت دارد در همه ابعاد، آمادگی لازم برای مواجهه با تهدیدها و عبور موفق از این آزمون حفظ شود.

حضور مردم در خیابان‌ها پشتوانه نیروهای مدافع امنیت است

امام جمعه شیراز با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه و خیابان‌ها، گفت: بیش از ۲۵۰ شبانه‌روز است که ملت ایران با حضور در میدان، آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کرده‌اند و نشان داده‌اند که تا پای جان برای صیانت از خاک میهن ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: دلگرمی و آرامش خاطر مردم در گرو مجاهدت و اقتدار نیروهای مدافع امنیت است و در مقابل، پشتوانه اصلی این نیروها نیز حضور و حمایت مردم به شمار می‌رود.

آیت الله دژکام با اشاره به اقدام یکی از بانوان در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برای اهدای طلا و زیورآلات خود به منظور پشتیبانی از رزمندگان، گفت: این اقدام جلوه‌ای از همراهی و پشتیبانی مردمی از مدافعان جبهه حق است.

وی با بیان اینکه امروز میان رزمندگان مستقر در مرزهای جنوبی و نیروهای حافظ امنیت در شهرها تفاوتی در اصل مأموریت دفاع از کشور وجود ندارد، گفت: ستادهای پشتیبانی مردمی با توجه به نیازها و امکانات، از همه مجاهدان و مدافعان کشور حمایت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی، وحدت و همبستگی همه بخش‌های جبهه مقاومت، به‌زودی شاهد نصرت و پیروزی درخشان جبهه اسلام باشیم.