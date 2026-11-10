حجت‌الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: همان‌طور که در فرمایشات بزرگان تأکید شده است، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه به این موضوع احساس می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های دینی و هیئت‌های مذهبی در استان فارس افزود: مجموعه هیئت‌های مذهبی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی استان هستند و می‌توانند در برنامه‌های استقبال، تشییع و بزرگداشت شهدای گمنام نقش مؤثری ایفا کنند.



حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت حضور فعال هیئت‌ها در این برنامه‌ها گفت: انتظار داریم هیئت‌های مذهبی از همین ابتدا با تمام ظرفیت، چه در شیراز و چه در شهرستان‌های استان، پای کار بیایند و حضور آنها صرفاً به شرکت در مراسم محدود نباشد، بلکه در اجرای برنامه‌ها و فضاسازی فرهنگی نیز مشارکت داشته باشند.

وی همچنین از ضرورت توجه به حضور و نقش‌آفرینی بانوان در برنامه‌های مرتبط با ایام فاطمیه و شهدای گمنام سخن گفت و پیشنهاد برگزاری تجمع بانوان فاطمی در میدان شهدا را مطرح کرد.

۱۷۰ یادمان شهدا در استان فارس؛ ظرفیتی برای فعالیت‌های فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظرفیت یادمان‌های شهدای گمنام در استان بیان کرد: در شهر شیراز حدود ۱۴ یادمان شهدا وجود دارد که دو یادمان دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد. همچنین در سطح استان فارس نزدیک به ۱۷۰ نقطه محل خاکسپاری شهدای گمنام وجود دارد.

وی ادامه داد: این یادمان‌ها باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر مورد توجه قرار گیرند. این نقاط در واقع مراکز نورانی شهر هستند و ظرفیت بالایی برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان دارند.

حجت الاسلام ولدان با پیشنهاد برگزاری برنامه‌های مشترک برای مسئولان یادمان‌های شهدا تصریح کرد: لازم است مسئولان این یادمان‌ها در ارتباط مستمر با یکدیگر باشند و با طراحی برنامه‌های مشترک، ظرفیت‌های موجود را در کنار هم قرار دهند تا هم‌افزایی بیشتری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شکل بگیرد.

ضرورت پیوند یادمان‌های شهدا با فعالیت‌های قرآنی



وی با تأکید بر اهمیت رویکرد قرآنی در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی گفت: اگر قرار است استان فارس به یک استان قرآنی تبدیل شود، محلات، مساجد و یادمان‌های شهدا نیز باید در این مسیر قرار بگیرند. هر یادمان شهید می‌تواند به یک پایگاه قرآنی و شهدایی تبدیل شود.

حجت الاسلام ولدان افزود: باید فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را با رویکرد قرآنی دنبال کنیم و از ظرفیت یادمان‌های شهدا برای گسترش فعالیت‌های قرآنی بهره ببریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهر شیراز برای راه‌اندازی فعالیت‌های قرآنی گفت: شهرداری نیز می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد و با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، اجرایی و امکانات موجود، زمینه شکل‌گیری یک مجموعه و الگوی قرآنی را در شهر فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه برای آغاز این حرکت نباید منتظر فراهم شدن همه امکانات بود، خاطرنشان کرد: حتی می‌توان فعالیت را از یک فضای کوچک آغاز کرد و به‌تدریج آن را گسترش داد.

قرآن؛ محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت قرار گرفتن قرآن در محور برنامه‌های فرهنگی استان گفت: در مدت حضورم در استان، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که مأموریت اصلی ما باید توجه ویژه به قرآن باشد. قرآن می‌تواند مبنای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی الگوی حکمرانی قرار گیرد.

وی با تأکید بر پیوند میان فرهنگ شهادت و معارف قرآنی افزود: باید شخصیت شهدا و سیره آنان را نیز با نگاه قرآنی معرفی کنیم. حضرت زهرا(س) نیز به‌عنوان کوثر قرآن، یکی از محورهای مهم این پیوند هستند و لازم است این مفاهیم در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی به‌درستی تبیین شوند.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان بر ضرورت همکاری مجموعه‌های فرهنگی، قرآنی، هیئت‌های مذهبی و مسئولان یادمان‌های شهدا تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی این ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ قرآنی و ایثار و شهادت در استان فارس شد.