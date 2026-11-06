به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور باید به نقطه‌ای برسد که دشمنان فکر حمله به ایران را از سر خود بیرون کنند و برای تحقق این هدف، سیاست‌های بازدارندگی باید متناسب با شرایط جدید منطقه و تهدیدهای دشمن ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های بازدارندگی در چارچوب اصول دینی و فقهی و متناسب با شرایط زمان و مکان تعیین می‌شود، افزود: اصول ثابت هستند، اما سیاست‌های اجرایی و شیوه‌های مقابله با تهدیدها می‌تواند متناسب با تحولات روز بازنگری و تقویت شود.

امام جمعه شیراز با اشاره به تحولات سیاست دفاعی کشور پس از شهادت سردار سلیمانی بیان کرد: از آن زمان تحولاتی در سیاست‌های بازدارندگی ایران آغاز شد و امروز قدرت جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدها بیش از گذشته آشکار شده است.



آیت الله دژکام با اشاره به حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت: در جریان جنگ‌های اخیر، ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که آمریکایی‌ها دیگر نمی‌توانند نیروهای خود را با اطمینان در این پایگاه‌ها مستقر نگه دارند.

وی با تأکید بر اینکه پس از جنگ رمضان باید سیاست‌های بازدارندگی متناسب با شرایط جدید بازنگری شود، ادامه داد: دشمن نشان داده است که هیچ خط قرمزی را رعایت نمی‌کند و حتی رهبر جمهوری اسلامی را مستقیماً هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین پاسخ به چنین تهدیدهایی نیازمند ارتقای توان و سیاست‌های دفاعی کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به دیدار فرماندهان نظامی و اعضای ستاد کل نیروهای مسلح با رهبر انقلاب تصریح کرد: در این دیدار بر ارتقای سیاست‌های بازدارندگی تأکید شد و اعلام شد که در صورت حمله دشمن، پاسخ ایران فوری و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

وی افزود: این رویکرد اقتضا می‌کند ظرفیت‌های موشکی کشور نیز متناسب با تهدیدهای جدید توسعه یابد و کشورهایی که تصور می‌کنند با اتکا به آمریکا از پاسخ ایران در امان خواهند ماند، بدانند در صورت مشارکت در تجاوز علیه ایران، از پیامدهای آن مصون نخواهند بود.

رقابت‌های جناحی در شرایط تهدید دشمن حرام است

آیت الله دژکام یکی دیگر از الزامات تقویت قدرت بازدارندگی کشور را انسجام ملی دانست و گفت: تأکید رهبر انقلاب بر وحدت و هم‌صدایی جریان‌های سیاسی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در شرایط کنونی، رقابت‌های جناحی و جریانی که موجب تضعیف انسجام داخلی و بهره‌برداری دشمن می‌شود، حرام است.

وی با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات سیاسی افزود: امروز همه جریان‌ها و گروه‌ها باید یک صدا در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به فرصتی برای دشمن تبدیل شود.

امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به اهمیت ارتباطات منطقه‌ای گفت: تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و جبهه مقاومت از یمن تا لبنان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگرچه کشورهای منطقه در همه مسائل با جمهوری اسلامی ایران هم‌نظر نیستند، اما در برخی موضوعات اشتراک منافع دارند و باید این ظرفیت‌ها برای مقابله با سیاست‌های آمریکا تقویت شود.

ضرورت بازنگری در محاسبات هسته‌ای کشور

نماینده ولی‌فقیه در فارس با طرح موضوع بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از نظر دانش و توان فنی، ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای را دارد، اما همواره بر اساس اصول اسلامی و انسانی، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را مردود دانسته است.

آیت الله دژکام با اشاره به تهدیدهای مستقیم دشمن علیه ایران افزود: اکنون این پرسش مطرح است که در شرایطی که دشمن تهدید به حمله می‌کند، آیا ضرورت‌های دفاعی کشور ایجاب نمی‌کند که محاسبات و سیاست‌های موجود مورد تأمل و بازنگری قرار گیرد؟

وی با تأکید بر اینکه تعیین چارچوب سیاست هسته‌ای کشور در اختیار مقام ولایت است، تصریح کرد: ما در این زمینه تصمیم‌گیر نیستیم و هر آنچه رهبر انقلاب تشخیص دهند، مورد اطاعت خواهد بود، اما در جامعه این تحلیل شکل گرفته است که اگر دشمن بخواهد به ایران حمله کند، کشور باید از ظرفیت‌های لازم برای دفاع از خود برخوردار باشد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند بررسی در چارچوب اصول فقهی و سیاست‌های کلان نظام است و هرگونه ارتقای رویکردها نیز در صورت تشخیص و اعلام ضرورت از سوی رهبر انقلاب، مورد حمایت خواهد بود.

معنویت، عامل ایستادگی و قدرت رزمندگان اسلام است

آیت الله دژکام همچنین در خطبه نخست نماز جمعه شیراز با اشاره به فرازی از سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه درباره ویژگی‌های پرهیزگاران گفت: انسان‌های برخوردار از مراتب بالای تقوا، گاهی در ظاهر چهره‌ای رنجور و ضعیف دارند، اما این وضعیت ناشی از عبادت، روزه‌داری و توجه عمیق آنان به آخرت است.



وی با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله دستغیب و دیگر شهدای محراب ادامه داد: در چهره بسیاری از صالحان و شهدا می‌توان آثار عبادت و ریاضت را مشاهده کرد، اما این ظاهر به معنای ضعف آنان نیست، بلکه قدرت حقیقی آنها از معنویت سرچشمه می‌گیرد.

امام جمعه شیراز با اشاره به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره ارتباط معنویت و قدرت روحی افزود: معنویت به انسان قدرت ایستادگی می‌دهد و این مسئله در مبارزه با رژیم پهلوی، دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی به‌خوبی مشاهده شده است.

وی با نقل خاطره‌ای از یکی از آشنایان علامه جعفری درباره احترام یک پزشک آلمانی به نماز گفت: این پزشک که تجربه حضور در جنگ جهانی دوم را داشت، پس از مشاهده عبادت بیمار مسلمان، از تأثیر معنویت بر قدرت و استقامت انسان سخن گفته بود و تجربه خود را از تفاوت روحیه افراد برخوردار از باورهای معنوی با دیگران بیان کرده بود.

آیت الله دژکام با استناد به خطبه ۱۲۱ نهج‌البلاغه و توصیف امیرالمؤمنین(ع) از رزمندگان مؤمن خاطرنشان کرد: رزمندگان واقعی کسانی بودند که اسلام را از عمق جان پذیرفته، قرآن را حاکم بر زندگی خود قرار داده و با تمام وجود به میدان جهاد می‌رفتند.

وی با اشاره به توصیف امیرالمؤمنین(ع) از عبادت و مجاهدت این رزمندگان گفت: آنان شب‌ها را به عبادت و مناجات می‌گذراندند، روزها روزه‌دار بودند و در میدان نبرد با قدرت و استقامت از مرزهای اسلام دفاع می‌کردند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه این ویژگی‌ها در رزمندگان دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر نیز مشاهده شده است، افزود: امروز نیز حضور نیروهای نظامی و مدافعان کشور که اهل نماز، روزه، قرآن و حفظ و تلاوت قرآن هستند، مایه امیدواری است.

اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان ملی تبدیل شود

آیت الله دژکام در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت ترویج اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود و همه اقشار جامعه، نخبگان و فعالان اقتصادی با مبانی آن آشنا باشند، درباره آن گفت‌وگو کنند و تحقق آن را مطالبه کنند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصاد اسلامی است، افزود: تفاوت اساسی اقتصاد اسلامی با برخی الگوهای اقتصادی غربی در جایگاه خداوند و نقش دین در نظام اقتصادی است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به دیدگاه‌های آدام اسمیت در اقتصاد و نیوتن در فیزیک بیان کرد: در برخی رویکردهای غربی، هرچند صاحبان نظریه ممکن است به وجود خدا اعتقاد داشته باشند، اما در تبیین نظام علمی خود نقشی برای خداوند قائل نیستند.

وی ادامه داد: وقتی از اقتصاد اسلامی سخن می‌گوییم، باید نشانه و ردپای دیانت و نگاه الهی در تمام ابعاد آن وجود داشته باشد و این موضوع باید در مباحث مربوط به مبانی و هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.

شهرداری شیراز طرح کنترل قیمت کالاهای اساسی را اجرا کند

امام جمعه شیراز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرح «تورم صفر» شهرداری تهران برای کمک به کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت بازارچه‌های محلی، زمینه دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمت مناسب‌تر را فراهم کنند.

آیت الله دژکام با اشاره به تجربه شهرداری شیراز در راه‌اندازی بازارچه‌های محلی از سال گذشته گفت: شهرداری شیراز پیش از ماه رمضان سال گذشته نیز با استفاده از ظرفیت بازارچه‌های محلی، اقداماتی برای عرضه ارزان‌تر کالاها انجام داد که بر اساس بررسی‌ها و بازخوردهای مردم، این بازارچه‌ها در کاهش هزینه خرید و تسهیل دسترسی شهروندان مؤثر بوده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرداری شیراز ظرفیت و تجربه لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد، افزود: انتظار داریم شهرداری شیراز با الگوبرداری از طرح تورم صفر و تکمیل تجربه بازارچه‌های محلی، بار دیگر برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب وارد میدان شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و مردم در این زمینه گفت: ممکن است برخی افراد با وجود عرضه ارزان‌تر کالا در بازارچه‌ها، ترجیح دهند از فروشگاه‌های دیگری خرید کنند، اما مسئله اصلی این است که هیچ خانواده‌ای به دلیل گرانی نباید از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خود محروم بماند.

وی خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، ضروری است این ظرفیت در شیراز تقویت شود تا مردم بتوانند مایحتاج ضروری خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.