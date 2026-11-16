به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع)، با تفسیر آیه ۳۱ سوره مبارکه یاسین گفت: خداوند متعال پس از بیان داستان اصحاب قریه و حبیب نجار، به سرنوشت کسانی اشاره می‌کند که پیامبران الهی را تکذیب کردند و به جای پذیرش موعظه، راه انکار و تمسخر را در پیش گرفتند.

وی با اشاره به عبارت «أَلَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ» افزود: خداوند انسان‌ها را به تفکر در سرنوشت اقوام گذشته دعوت می‌کند تا با بررسی تاریخ و آثار تمدن‌های پیشین، از سرگذشت آنان درس بگیرند و از لجاجت در برابر حق و حقیقت دست بردارند.

امام جمعه شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی استان فارس بیان کرد: در این سرزمین طی هزاران سال اقوام و جوامع مختلفی زندگی کرده‌اند که برخی از آن‌ها از میان رفته‌اند و آثار باقی‌مانده از آنان می‌تواند برای انسان امروز درس‌آموز باشد.

دژکام ادامه داد: قرآن کریم با یادآوری سرنوشت اقوامی که گرفتار عذاب الهی شدند، به انسان هشدار می‌دهد که زندگی دنیوی پایان مسیر نیست و کسانی که از دنیا می‌روند، دیگر به این جهان بازنمی‌گردند؛ بنابراین انسان عاقل باید از سرگذشت گذشتگان برای اصلاح مسیر زندگی خود استفاده کند.

مجالس ترحیم فرصتی برای بیداری زندگان است

وی با تأکید بر اینکه فرصت‌های عبرت‌آموزی در زندگی انسان محدود است، به فلسفه برگزاری مجالس ختم اشاره کرد و گفت: مجلس ختم برای فرد درگذشته نیست، بلکه فرصتی برای زندگان است تا با دیدن مرگ و یادآوری سرنوشت انسان، به فکر آخرت و آمادگی برای سفر ابدی خود باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: وقتی انسانی از دنیا می‌رود، باید از این اتفاق برای بیداری و تنبه دیگران استفاده کنیم و از خود بپرسیم کسانی که پیش از ما رفتند، اکنون در چه وضعیتی هستند و ما برای روزی که نوبت رفتن خودمان فرا می‌رسد، چه توشه‌ای فراهم کرده‌ایم.

دژکام با انتقاد از تشریفات و تجملات غیرضروری در مجالس ترحیم اظهار کرد: گاهی برگزاری مجالس ختم با تشریفات، تاج گل و اقداماتی همراه می‌شود که فلسفه اصلی این مراسم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در حالی که باید مراقب باشیم این مجالس از هدف اصلی خود، یعنی یادآوری مرگ و بیداری انسان‌ها، فاصله نگیرند.

وی تأکید کرد: احترام به فرد درگذشته ارزشمند است، اما نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که خودمان در جریان این مراسم دچار غفلت شویم و فرصتی را که می‌توانست زمینه تفکر و اصلاح رفتارمان باشد، از دست بدهیم.

برای سفر آخرت چه توشه‌ای فراهم کرده‌ایم؟

امام جمعه شیراز با اشاره به دشواری‌های مسیر آخرت و ضرورت آمادگی برای آن بیان کرد: انسان برای یک سفر طولانی دنیایی نیز امکانات و لوازم مورد نیاز خود را فراهم می‌کند و حتی نگران مسائل کوچکی مانند غذا، تلفن همراه و هزینه‌های سفر است؛ اما باید از خود بپرسیم برای سفری که بازگشتی از آن وجود ندارد، چه توشه‌ای آماده کرده‌ایم؟

دژکام با اشاره به طولانی‌بودن مسیر قیامت و سختی‌های آن گفت: نباید تصور کنیم صرف انجام برخی عبادات ظاهری برای نجات انسان کافی است، بلکه باید این اعمال به‌درستی پذیرفته شوند و حقیقت ایمان و ولایت نیز در زندگی انسان حضور داشته باشد.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت اهل‌بیت(ع) افزود: عبادات و اعمال انسان به برکت ولایت ارزش و اعتبار پیدا می‌کند و باید تلاش کنیم مهر ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) در کنار اعمال و رفتارمان قرار داشته باشد.

ولایت امیرالمؤمنین(ع) به اعمال انسان ارزش می‌بخشد

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به روایتی درباره سیدنعمت‌الله جزایری از علمای بزرگ شیعه، به اهمیت ولایت در پذیرش اعمال اشاره کرد و گفت: در نقل این عالم بزرگ آمده است که پس از وفات، در عالم رؤیا از وضعیت خود در عالم پس از مرگ سخن گفته و نجات خود را به برکت ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) دانسته است.

وی ادامه داد: انسان ممکن است تصور کند با عبادات و اعمالی که در دنیا انجام داده، توشه زیادی برای آخرت فراهم کرده است، اما آنچه اهمیت دارد پذیرفته‌شدن این اعمال در پیشگاه خداوند است و ولایت امیرالمؤمنین(ع) در این مسیر جایگاه اساسی دارد.

دژکام خاطرنشان کرد: باید از فرصت زندگی برای تقویت ایمان و پایبندی عملی به ولایت استفاده کنیم؛ چراکه پس از ورود به جهان آخرت، امکان بازگشت و جبران فرصت‌های ازدست‌رفته وجود ندارد.

امام جمعه شیراز در ادامه به یکی دیگر از مباحث تفسیری آیه ۳۱ سوره یاسین اشاره کرد و با طرح موضوع رجعت در اعتقادات شیعه گفت: یکی از مباحث مطرح‌شده درباره این آیه، نسبت میان تأکید قرآن بر بازنگشتن اقوام هلاک‌شده و اعتقاد شیعه به مسئله رجعت است.

وی با اشاره به دیدگاه برخی مفسران و مباحث مطرح‌شده از سوی ملاصدرا افزود: اعتقاد شیعه به رجعت از مسلمات مذهب است و بر اساس این باور، در زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، گروهی از انسان‌ها به اذن الهی به دنیا بازمی‌گردند.

دژکام تأکید کرد: میان مفهوم آیه شریفه و اعتقاد شیعه به رجعت منافاتی وجود ندارد؛ زیرا آیه در مقام بیان یک قاعده عمومی درباره سرنوشت اقوام گذشته است و بازگشت گروهی از انسان‌ها در چارچوب رجعت و به اذن الهی، با این قاعده تعارضی ندارد.