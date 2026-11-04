به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر چهارشنبه در دیدار با سعید مجیدی، مدیرکل تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی کشور بر ضرورت گسترش آموزش‌های قرآنی و نهادینه‌سازی معارف قرآن و نهج‌البلاغه در نظام آموزشی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ضرورت ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی و پرورشی اظهار کرد: اگر قرار است تغییر واقعی در نظام آموزشی کشور اتفاق بیفتد، باید از دوره ابتدایی به دانش‌افزایی قرآنی توجه ویژه شود و این تحول به‌صورت ریشه‌ای و جوهری دنبال شود.

وی با تأکید بر پیوند علم و ایمان در تربیت نسل آینده افزود: آموزش مبتنی بر قرآن می‌تواند زمینه پرورش نسلی برخوردار از دانش و معارف الهی را فراهم کند و مسیر رشد علمی و معنوی جامعه را هموار سازد.

انتخاب شیراز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران

در ادامه این نشست، سعید مجیدی، مدیرکل تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی کشور، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس و انتخاب شیراز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه، حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان را در پیشبرد برنامه‌های قرآنی و فرهنگی مؤثر دانست.

وی با اشاره به برنامه‌های ملی حوزه قرآن و عترت بیان کرد: برگزاری آزمون‌های سراسری قرآن و عترت و جشنواره ملی شعر آیات از جمله برنامه‌هایی است که با هدف گسترش فرهنگ قرآنی و پیوند دادن آموزه‌های وحیانی با عرصه هنر و ادبیات دنبال می‌شود.

مجیدی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و هنری استان فارس برای توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و حمایت و همراهی مسئولان فرهنگی استان را در تحقق این اهداف حائز اهمیت دانست.

ثبت‌نام بیش از ۶ هزار فارسی در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت

مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این نشست با اشاره به نقش هنر و ادبیات در انتقال مفاهیم دینی گفت: شعر از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی برای تبیین معارف قرآن کریم و انتقال مفاهیم دینی به جامعه برخوردار است و جشنواره ملی شعر آیات نیز با همین رویکرد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محور ویژه این جشنواره با عنوان «بعثت مردم ایران» و امتداد مکتب قرآن و اهل‌بیت(ع) در جهان معاصر افزود: این رویداد هنری به دنبال ایجاد پیوند میان آموزه‌های وحیانی، مسائل روز جامعه و سبک زندگی شهدای مقاومت است و زمینه شناسایی استعدادهای ادبی در حوزه شعر قرآنی را فراهم می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ثبت‌نام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۸۷ نفر در بخش کتبی شرکت خواهند کرد.

رنجبر با بیان اینکه این آزمون در ۳۰ حوزه امتحانی در سطح استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان در این رویداد ملی و تسهیل دسترسی شرکت‌کنندگان به حوزه‌های امتحانی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

وی همچنین با اشاره به نقش هدایت‌گرانه آیت‌الله دژکام در فعالیت‌های فرهنگی فارس، حضور و همراهی وی در رویدادهای فرهنگی از جمله بزرگداشت یادروز حافظ را مؤثر دانست و افزود: رویکرد علمی و تعامل سازنده نماینده ولی‌فقیه در استان موجب تسهیل فعالیت‌های فرهنگی و تقویت ارتباط میان گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و ترویج معارف نهج‌البلاغه تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، هنری و فرهنگی استان و همکاری دستگاه‌های مسئول، می‌توان جایگاه شیراز را در عرصه ترویج معارف قرآن و نهج‌البلاغه بیش از پیش تقویت کرد.