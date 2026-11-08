به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی با اشاره به اهمیت غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس اظهار کرد: از مجموع ۶۸۰ نوزاد شناسایی‌شده در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۴۶ نوزاد تحت معاینات غربالگری قرار گرفتند.

وی افزود: رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) از عوارض مهم تولد زودرس است که در صورت تشخیص و درمان‌نشدن به‌موقع، می‌تواند به کم‌بینایی و حتی نابینایی منجر شود؛ ازاین‌رو تشخیص زودهنگام نقش مهمی در حفظ بینایی این نوزادان دارد.

شریفی با بیان اینکه این بیماری بر اثر اختلال در روند طبیعی تکامل عروق شبکیه ایجاد می‌شود، گفت: تولد زودرس می‌تواند رشد طبیعی عروق شبکیه را مختل کرده و زمینه شکل‌گیری عروق غیرطبیعی در چشم نوزاد را فراهم کند.

وی با اشاره به سابقه اجرای برنامه غربالگری در کشور بیان کرد: این برنامه با هدف پیشگیری از نابینایی ناشی از تولد زودرس، از سال ۱۳۷۴ در بیمارستان فارابی تهران آغاز شد و دستورالعمل کشوری معاینه، پیگیری و درمان نوزادان واجد شرایط نیز در سال ۱۳۹۲ تدوین و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در استان یزد نیز از سال ۱۳۸۵ با همکاری بخش‌های بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص، خدمات غربالگری این بیماری ارائه می‌شود.

وی درباره نوزادان مشمول غربالگری توضیح داد: نوزادان متولدشده با سن بارداری کمتر از ۳۴ هفته و همچنین نوزادانی با وزن تولد مساوی یا کمتر از ۲ هزار گرم، بر اساس دستورالعمل‌های مربوط باید در زمان مناسب تحت معاینه تخصصی چشم قرار گیرند.

شریفی خاطرنشان کرد: نوزادانی که در معاینات تخصصی نیازمند درمان تشخیص داده می‌شوند، برای دریافت خدماتی مانند لیزر یا تزریق داخل‌چشمی دارو ارجاع داده می‌شوند تا از پیشرفت بیماری و آسیب‌های جبران‌ناپذیر بینایی جلوگیری شود.

وی افزود: خدمات غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس در مرکز غربالگری بیمارستان شهید صدوقی یزد، بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان‌های شهرستان یزد و مطب خصوصی پزشک معین غربالگری چشم نوزادان ارائه می‌شود.