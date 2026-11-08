منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های مؤثر ناشی از فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان طی ۴۸ ساعت گذشته اظهار کرد: بیشترین میزان بارندگی در این مدت در شهرستان فریدونشهر با ۱۶۲ میلی‌متر، خوانسار با ۱۳۸ میلی‌متر و گلپایگان با ۱۱۴ میلی‌متر ثبت شد.

وی با بیان اینکه هم‌زمان با فعالیت این سامانه، تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی اقدامات لازم را برای پیشگیری و کنترل حوادث انجام دادند، افزود: اجرای طرح‌های پیشگیرانه از جمله بازگشایی و لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها، رفع تصرف از حریم رودخانه‌ها، تقویت سیل‌بندها و تخلیه مناطق پرخطر، در کاهش خسارات و پیشگیری از بروز حوادث مؤثر بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خوشبختانه با وجود شدت بارش‌ها و وقوع سیل، تندباد و صاعقه در مناطق مختلف استان، هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است.

امدادرسانی به ۱۷۰ خودرو و اسکان ۴۵۰ خانوار

شیشه‌فروش ادامه داد: تیم‌های امدادی و عملیاتی طی این مدت به ۱۷۰ خودرو در محورهای استان امدادرسانی کردند و ۴۵۰ خانوار نیز در اماکن امن اسکان داده شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی همچنین عملیات تخلیه آب را از ۱۵۴ منزل مسکونی و ۴۳ معبر و پل انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بازگشایی محورهای ارتباطی استان گفت: در حال حاضر تمامی راه‌های استان باز است و تردد در محورهای ارتباطی انجام می‌شود.

وی افزود: شبکه‌های برق آسیب‌دیده در جریان این سامانه بارشی نیز اصلاح و تعمیر شده و خدمات‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده برقرار است.

۱۳۰ منزل مسکونی در مناطق غربی استان آسیب دید

شیشه‌فروش با اشاره به آغاز ارزیابی خسارات ناشی از این سامانه بارشی بیان کرد: ۴۰ تیم ارزیاب برای بررسی میزان خسارات وارده در مناطق مختلف استان مستقر شده‌اند و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد.

وی درباره گزارش اولیه خسارات اظهار کرد: بر اثر شدت جریان سیلاب و بارندگی، ۱۳۰ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان گلپایگان، بخش‌های موگوئی و مرکزی شهرستان فریدونشهر و همچنین بخش‌های مرکزی و زنده‌رود شهرستان فریدن آسیب دیدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌شستگی ناشی از بارندگی نیز بر اساس برآوردهای اولیه، به حدود ۷۰ کیلومتر از شانه راه‌های اصلی، روستایی و فرعی در شهرستان‌های فریدونشهر و گلپایگان خسارت وارد کرد.

خسارت به اراضی کشاورزی، گلخانه‌ها و جایگاه‌های دام

وی با اشاره به خسارات واردشده به بخش کشاورزی گفت: حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر و گلپایگان دچار خسارت شده است.

شیشه‌فروش افزود: در جریان این حوادث، دو واحد گلخانه و ۵۰ انبار علوفه و جایگاه نگهداری دام نیز آسیب دیدند.

وی همچنین از وارد شدن خسارت به باغات و فضای سبز خبر داد و گفت: بارش برف، وزش تندباد و بارش‌های رگباری موجب شکستگی درختان و وارد شدن خسارت به حدود ۲۵۰۰ هکتار از باغات و فضای سبز مناطق شهری و روستایی فریدونشهر شد.

آسیب به ۲۵ ترانس برق در غرب و جنوب استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به خسارات ناشی از صاعقه و تندباد بیان کرد: شبکه برق و ۲۵ دستگاه ترانس برق در مناطق غرب و جنوب استان دچار آسیب شدند که عملیات اصلاح و تعمیر شبکه‌ها و ترانس‌های آسیب‌دیده انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان وقوع این سامانه بارشی، خساراتی نیز به معابر و زیرساخت‌های تعدادی از روستاهای استان وارد شده است.

شیشه‌فروش با تأکید بر ادامه روند ارزیابی خسارات گفت: گزارش‌های اولیه از مناطق آسیب‌دیده در حال تکمیل است و پس از جمع‌بندی ارزیابی‌های میدانی، میزان نهایی خسارات و اقدامات مورد نیاز برای جبران آن اعلام خواهد شد.