به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در پی توسعه فعالیت‌های گروه پرشیا موبیلیتی در حوزه خودروهای پیشرفته و برقی، مجوزهای رسمی واردات و تولید کلیه محصولات برند مطرح Motors IM (آی‌ام موتورز) به صورت انحصاری توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه صنعتی دریافت شد.

با دریافت این مجوز، سبد محصولات گروه پرشیا موبیلیتی که پیش‌تر با نام‌های معتبری چون ب‌ام‌و، مینی، اوپل، جی‌ای‌سی، نیسان و اخیراً برند آفرودی راکس شناخته می‌شد، اکنون به ویترینی از نوآورانه‌ترین و پیشروترین خودروهای برقی و بردافزا جهان مجهز می‌شود. برنامه‌ریزی برای عرضه و مونتاژ سبد پرچمدار این برند، از جمله کراس‌اوور وSUV (نظیر مدل‌های پیشروی LS6، LS8 ، LS9و... ) و سدان‌های هوشمند، نقطه عطفی در تحول بازار خودروهای برقی و بردافزا در ایران رقم خواهد زد.

برند IM Motors به‌عنوان یکی از نمادهای مهندسی نوین خودرو در جهان با معماری دیجیتال و پلتفرم‌های برقی و بردافزا خیره‌کننده این برند تا به آنجا پیشرفته است که حتی گروه خودروسازی (آئودی) (Audi) نیز برای توسعه نسل آتی خودروهای لوکس و الکتریکی خود، به‌طور مستقیم به سراغ فناوری و پلتفرم‌های انحصاری IM رفته است.

محصولات برند IM فراتر از وسایل نقلیه معمولی و در قامت رایانه‌های متحرک هوشمند، بالاترین مرزهای فناوری و مهندسی را جابه‌جا کرده‌اند؛ تلفیق پلتفرم شاسی دیجیتال با سیستم پیشرفته فرمان‌پذیری ۴ چرخ، چابکی خیره‌کننده‌ای در فضاهای شهری و پایداری فوق‌العاده‌ای در سرعت‌های بالا و پیچ‌های تند به ارمغان می‌آورد. کابین این خودروها با معماری کاملاً تعاملی و هوش مصنوعی پیشرفته، فضایی فرازمینی خلق کرده و با تکیه بر معماری ولتاژ فوق‌پیشرفته، نه‌تنها کابوسِ زمان شارژ را معنایی دیگر بخشیده، بلکه در نسخه‌های دو موتوره، شتاب صفر تا صد خیره‌کننده کمتر از ۴ ثانیه را به رخ می‌کشد؛ حجمی از قدرت و سرعت که در کنار دژِ محکم سیستم‌های ایمنی فعال IM AD، سنسورهای پیشرفته لیدار (LiDAR) و شبکه‌های عصبی عمیق، به همراه صندلی‌های ارگونومیک جاذبه‌صفر، بالاترین ضرایب ایمنی و آسایش را به سرنشینان هدیه می‌دهد.

اخذ مجوز انحصاری تولید و ورود محصولات IM Motors توسط گروه پرشیا موبیلیتی، نویدبخش ورود یکی از عمیق‌ترین دانش‌های فنی خودروسازی برقی و بردافزا به کشور است؛ گامی استراتژیک که با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، کاهش آلودگی کلان‌شهرها و همگام‌سازی صنعت خودرو با تازه‌ترین فناوری‌های روز جهان، تحولی بنیادین ایجاد خواهد کرد.

بر اساس اعلام این گروه، اطلاعات تکمیلی پیرامون مشخصات دقیق نسخه‌های انتخابی بازار ایران، زمان‌بندی راه‌اندازی خط تولید و نحوه عرضه، به‌زودی از طریق مجاری رسمی این گروه منتشر خواهد شد.

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