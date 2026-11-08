سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات فعالیت سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: سامانه بارشی پربرکتی که از عصر روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه وارد استان شد، تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، بارش‌های مؤثری را در تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک و باران‌سنجی استان برجای گذاشت.

وی با اشاره به آمار بارش‌های ثبت‌شده در این مدت افزود: بر اساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی، بیشترین میزان بارش در این سامانه از ایستگاه ایوان با ۷۸ میلی‌متر و ایستگاه چوار با ۶۷.۷ میلی‌متر** گزارش شده است. همچنین در ایستگاه‌های بولی ۵۶ میلی‌متر، سرابله ۵۶.۵ میلی‌متر و مورموری ۵۲.۳ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

نادری درباره وضعیت بارش‌ها در مرکز استان و سایر نقاط بیان داشت: در شهر ایلام (ایستگاه مرکز شهر) ۳۹ میلی‌متر و در ایستگاه فرودگاهی ۳۸.۵ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در ارکواز ملکشاهی ۳۸.۳ میلی‌متر، بدره ۳۵.۲ میلی‌متر، میش‌خاص ۳۲.۵ میلی‌متر، آب‌انار ۴۹ میلی‌متر و کارزان ۴۵ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم و کمترین میزان بارش این سامانه نیز در موسیان با ۷ میلی‌متر، مهران با ۸.۱ میلی‌متر و دهلران با ۸.۸ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

رشد بارندگی‌های سال زراعی نسبت به میانگین بلندمدت

مدیرکل هواشناسی استان ایلام در ادامه با مقایسه آمار سال زراعی جاری (از اول مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵) با دوره‌های گذشته تصریح کرد: در سال زراعی گذشته تا این تاریخ، میزان بارش‌ها در تمامی شهرستان‌های استان صفر میلی‌متر بود؛ اما خوشبختانه از ابتدای پاییز امسال شاهد آغاز زودهنگام و پربارش نزولات جوی هستیم؛ به‌گونه‌ای که مجموع بارش مراکز شهرستان‌ها از ابتدای سال زراعی تاکنون در ایوان به ۱۳۵ میلی‌متر، در دره‌شهر به ۱۲۶.۹ میلی‌متر، در چوار به ۱۱۴.۸ میلی‌متر، در ارکواز به ۱۰۷.۵ میلی‌متر و در ایلام به ۹۳ میلی‌متر رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های بلندمدت هواشناسی افزود: ارزیابی آماری نشان می‌دهد که بارش‌های جاری در اکثر مراکز جمعیتی استان رشد چشمگیری نسبت به میانگین بلندمدت مشابه دارد؛ به طوری که در دره‌شهر با ۱۹۹ درصد افزایش، چوار با ۱۷۵ درصد افزایش، ایوان با ۱۲۱ درصد افزای و مهران با ۱۰۸ درصد افزایش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت همراه بوده‌ایم. در مرکز استان (ایلام) نیز ۷۱ درصد رشد نسبت به دوره بلندمدت ثبت شده است.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: تنها در شهرستان آبدانان، بارش سال زراعی جاری تاکنون ۳۸.۳ میلی‌متر بوده که ۱۸ درصد نسبت به میانگین بلندمدت ۴۶.۷ میلی‌متری این منطقه کاهش نشان می‌دهد که امیدواریم با ورود سامانه‌های آتی در ماه‌های آذر و زمستان، این کسری نیز جبران شود.