به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانه‌های دولتی مصر اعلام کردند در پی خروج یک قطار از ریل در استان جیزه، دست‌کم ۶۰ نفر مصدوم شدند.

روزنامه «الاخبار» گزارش داد این حادثه در نزدیکی روستای جرزا، در منطقه العیاط رخ داده است. آمبولانس‌ها به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان‌ها منتقل کردند.

سازمان راه‌آهن مصر نیز تیم‌های فنی و تعمیراتی را برای بررسی محل حادثه، جمع‌آوری بقایای قطار و ازسرگیری خدمات ریلی اعزام کرده است. این حادثه اختلال گسترده‌ای در حرکت قطارها ایجاد کرده است.

به نوشته روزنامه الاخبار، مقام‌های امنیتی در حال بررسی علت خروج قطار از ریل هستند.