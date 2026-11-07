به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که هاکان فیدان و بدر عبدالعاطی، وزرای امور خارجه ترکیه و مصر در جریان تماس تلفنی امروز شنبه اوضاع غرب آسیا و شرق مدیترانه را مورد گفتگو قرار دادند.

بر اساس اعلام این رسانه و به گفته این منابع، گفتگوی تلفنی فیدان با عبدالعاطی در شرایطی که آنکارا و قاهره در حال هماهنگی درباره بحران‌ های کلیدی منطقه هستند، اهمیت دارد.

محور اصلی رایزنی میان وزرای خارجه ترکیه و مصر تلاش ها برای کاهش تنش در منطقه رسانه ای شده است.