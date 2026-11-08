به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کزد: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز از نواحی غربی استان رگبار باران و رعد و برق آغاز و بارش‌ها تا پایان هفته ادامه دارد.

وی اضافه کرد: روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه بر حجم بارش‌ها بویژه در نیمه شمالی افزوده می شود و احتمال آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین از امروز تا چهارشنبه هم افزایش سرعت وزش باد در نواحی بادخیز به صورت وزش باد شدید همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

مبشری نسب اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته نیز زاوه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۳۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

وی گفت: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۴ و ۲۸ درجه سلسیوس متغیر بود و امروز نیز بیشینه دما در این کلانشهر ۲۷ درجه و کمینه دما برای امشب نیز ۱۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.