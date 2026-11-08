به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشوری اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی که از روزهای گذشته در کشور آغاز شده است، طی شبانه‌روز گذشته تشدید شد و بارش باران در حدود ۴۵۰ شهر و ایستگاه هواشناسی کشور به ثبت رسید.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی کشور، تا پیش از ظهر امروز (یکشنبه، ۱۷ آبان) در حدود ۴۵۰ شهر و ایستگاه شبکه پایش سازمان هواشناسی بارندگی ثبت شده است که در این میان، ایستگاه کوهرنگ با ثبت ۱۶۴ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی شبانه‌روز گذشته را به خود اختصاص داده است.

پس از کوهرنگ، ایستگاه بازفت با ۱۲۴ میلی‌متر، دوآب صمصامی با ۱۱۷ میلی‌متر، گیلانغرب با ۱۰۷ میلی‌متر، ایذه با ۹۸.۸ میلی‌متر و بهبهان و فریدونشهر هر کدام با ۹۵ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را ثبت کرده‌اند.

همچنین در شبانه‌روز گذشته، ایستگاه شلمزار ۸۹ میلی‌متر، اسلام‌آباد موگویی ۸۵ میلی‌متر، لیرابی ۸۴ میلی‌متر، خوانسار ۸۳ میلی‌متر، میگون ۸۲ میلی‌متر، دشتک ۸۰ میلی‌متر، دهدشت ۷۹ میلی‌متر و سرخون ۷۷ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، فعالیت سامانه بارشی امروز نیز در برخی استان‌های کشور، به‌ویژه چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، با صدور هشدار سطح قرمز ادامه دارد.