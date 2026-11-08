به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیک‌خوی‌متین، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح شرایط بهره‌مندی مودیان از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: اشخاص حقیقی به‌صورت انفرادی یا مشارکتی که در گروه‌های اول، دوم و سوم اصناف و مشاغل قرار دارند و میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲ میلیارد تومان باشد، می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.

وی با اشاره به مزایای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ افزود: مودیان مشمول این قانون از تکالیف مربوط به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک پیچیده معاف می‌شوند و در تعیین ضرایب مالیاتی نیز تعدیلات و تخفیفات ویژه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی روز در نظر گرفته شده است.

نیک‌خوی‌متین امکان تقسیط مالیات در بازه زمانی پنج تا ۹ ماه را از دیگر مزایای این روش برشمرد و گفت: در این شیوه، امکان برخورداری از بخشودگی تا ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع مواد ۱۶۹ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شده است.

مدیرکل امور مالیاتی جنوب استان ادامه داد: جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز بین ۹۲ تا ۱۰۰ درصد مشمول بخشودگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ویژگی جدید تبصره ماده ۱۰۰ در سال جاری بیان کرد: امسال جدولی در سامانه برای مودیان در نظر گرفته شده که سود ماهیانه منجر به محاسبه مالیات را به‌صورت شفاف نمایش می‌دهد.

نیک‌خوی‌متین برای تشریح این موضوع توضیح داد: به‌عنوان نمونه، اگر برای یک مودی مالیاتی معادل ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد، در جدول مربوطه مشخص شده است که میانگین سود ماهیانه ۳۰ میلیون تومانی وی به محاسبه این رقم مالیاتی منجر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع مودیان تصریح کرد: مهلت نهایی ثبت فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۳۰ آبان تعیین شده است و از مودیان درخواست می‌شود انجام تکالیف خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و حداکثر تا ۲۵ آبان برای ثبت فرم و تسویه یا تعیین تکلیف مالیات اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی جنوب استان خاطرنشان کرد: مودیانی که تا پایان آبان‌ماه نسبت به انجام تکلیف قانونی خود، شامل ارسال فرم تبصره یا تسلیم اظهارنامه، اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی ظرف دو ماه آینده اوراق قطعی را بدون تعدیل ارقام در نظر گرفته‌شده صادر و برای وصول به آنان ابلاغ خواهد کرد.