به گزارش خبرنگار مهر، افشین فرهانچی عصر امروز یکشنبه در نشست بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت در خوزستان اظهار کرد: از سال ۱۳۷۳ فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد را آغاز کردم؛ ابتدا در حوزه زیست‌محیطی فعالیت داشتم که با چالش مواجه شدم، سپس وارد عرصه خیریه شدم و از آنجا که در آنجا نیز نتیجه مطلوبی حاصل نشد، تا سال ۱۴۰۳ به کار سیاسی مشغول بودم. سپس حاصل این تجربه بیش از سی‌ساله در سازمان‌های مردم‌نهاد را مکتوب کرده و به چاپ رساندم.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیران سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود پنج ماه است که در این سمت منصوب شده و فرصتی داده شد تا بتوانم برنامه های نوشته شده را عملیاتی کنیم؛ حدود ۹۹ درصد صحبت های شما را بنده تجربه کرده ام.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال اجرایی کردن حدود ۴۰ برنامه تدوین‌شده هستم، تصریح کرد: تسهیل در واگذاری فضای فیزیکی از سوی دانشگاه‌ها، تسریع در صدور مجوزها و پروانه‌ها و راه‌اندازی شعب، دریافت کمک از منابع بین‌المللی، ایجاد معافیت‌های مالیاتی و منابع مالی مطمئن برای سازمان های مردم نهاد از جمله آن ها هستند. شاید مأموریت ۶ ماهه من در وزارتخانه تمدید نشود اما تمامی دغدغه‌های مطرح‌ شده را شنیده‌ام و با جدیت پیگیر آن‌ها خواهم بود.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعتبارات حوزه سلامت اشاره و عنوان کرد: سال گذشته کل مسئولیت اجتماعی، کمک خیران، تخفیفات بیمارستانی و خدمات سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که هزینه چهار داروی اصلی زاکاریا ۳۲ میلیون دلار، فاکتورهای هموفیلی ۲۱ میلیون دلار، داروهای جاذب آهن حدود ۲۵ میلیون دلار و داروهای کودکان پروانه‌ای ۲۵ میلیون دلار بوده است لذا تا زمانی که نتوانیم با کمک خیران و بودجه‌های دولتی، بار بیماری‌ها را کاهش دهیم، مسائل و مشکلات حل نخواهد شد.

فرهانچی با بیان اینکه سال گذشته ۵۰ درصد کل ارز تخصیص‌یافته به وزارت بهداشت، صرف مفصل زانو شده است، تصریح کرد: امسال بودجه وزارت بهداشت ۸۰۰ همت در نظر گرفته و تنها هزینه داروی زاکاریا هشت همت است، این در حالی است که جزو سه کشور اصلی دنیا در حوزه سرطان هستیم.

وی ادامه داد: همچنین سال گذشته ۳۰۰ هزار سوختگی ثبت شده و ۱۵۰ هزار نفر مصدوم ناشی از تصادفات داشته‌ایم.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دولت تلاش داشته به سازمان‌های مردم نهاد، خیران و پزشک خانواده کمک کند اما این‌ها راه حل اصلی نیست و باید از پایه موضوعات را حل کنیم تا بتوانیم از بحران خارج شویم لذا باید میزان بودجه و شرایط را بدانیم و بر اساس آن پیش رویم.

فرهانچی افزود: سال گذشته دانشگاه‌های علوم پزشکی ۳۵۰ میلیارد تومان منابع از محل خیران و مسئولیت اجتماعی جذب کردند که از این مبلغ، حدود ۳۰ میلیارد تومان به سمن‌ها اختصاص یافته و ۳۲۰ میلیارد تومان در جای دیگری جذب و هزینه شده است بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چرا درصد بیشتری از این اعتبارات در سازمان‌های مردم‌نهاد هزینه نشده است؟

وی با بیان اینکه بودجه اداره‌کل سمن‌ها در وزارتخانه صفر است و حتی برای حقوق من نیز ردیف بودجه‌ای دیده نشده، تصریح کرد: با راهکارهایی به دنبال جذب بودجه هستیم؛ در سال جدید باید به سمت جذب منابع حرکت کنید.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: باید میان سمن ها، بنگاه‌های اقتصادی و خیریه‌ها شبکه ایجاد کرد و نشان دهیم که توانایی هزینه‌کرد درست را داریم.

فرهانچی عنوان کرد: سال گذشته حدود ۳۵۰ میلیون دلار در حوزه مدرسه سازی هزینه شده است لذا به عنوان سازمان‌های مردم نهاد باید با نهادهای اهداکننده کمک تعامل داشته باشیم تا حامی ما باشند

وی بر لزوم ارتقای جایگاه سمن‌ها تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود به بهترین نسخه خود تبدیل شوید و شبکه ارتباطی قوی ایجاد کنید. ما آمادگی داریم فضا و بستر ارتباطات را فراهم کنیم تا هم‌ردیف‌های خود را در کشور بشناسید و برای ارتباط با وزارتخانه نیز یاری‌تان کنیم تا دیگر نیازی به درگیر شدن با ساختارهای سنگین دولتی نداشته باشید. تک‌تک فعالیت‌های شما برای نظام سلامت، سلامت جامعه و کشور مفید و اثربخش است.